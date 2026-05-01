Marrero Cruz elogia a trabajadores cubanos que «no se dejan vencer»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó este jueves en su cuenta de X un mensaje en el que elogia a los trabajadores de la isla que, según sus palabras, «no se dejan vencer por las dificultades» y «día a día encuentran alternativas y hacen cosas diferentes con talento, creatividad y compromiso».

El mensaje de Marrero Cruz en vísperas del 1ro de Mayo se acompañó del hashtag #LaPatriaSeDefiende y se enmarca en la campaña oficial del régimen para movilizar a la población hacia los actos de este viernes, convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) —el único sindicato permitido en el país— con un marcado tono bélico y antiestadounidense.

«Ellos nos confirman que #LaPatriaSeDefiende desde cada trinchera», escribió el primer ministro, recurriendo a una narrativa habitual del gobierno cubano que presenta la precariedad laboral como virtud revolucionaria.

El mismo día, Marrero Cruz presidió la ceremonia de entrega de reconocimientos a colectivos sindicales y trabajadores del Grupo Empresarial Palco, donde tres entidades recibieron por primera vez la distinción de Vanguardia Nacional: la Empresa TRANSPAK Aduanal y Transitaria de Palco, la Oficina Central de CONEX y la UEB Palacio de Convenciones.

El discurso contrasta con la realidad económica que enfrentan los trabajadores cubanos: el salario medio estatal ronda los 6.930 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos 15 dólares al cambio informal, mientras que el costo básico de alimentación para una persona supera los 45.000 pesos, más de seis salarios medios.

Cuba ocupa el último lugar en el ranking macroeconómico de 27 países de América Latina y el Caribe según la CEPAL, con una caída del PIB proyectada en 6,5% para 2026 y el 89% de la población en situación de pobreza extrema.

La crisis energética se agudizó tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que interrumpió los envíos venezolanos de entre 25.000 y 30.000 barriles diarios de petróleo, y los apagones en Cuba pueden superar las 25 horas diarias.

El propio Marrero había pedido días antes «mano dura» contra el robo de combustible, reconociendo indirectamente la desesperación de la población ante la escasez.

El acto central del 1ro de Mayo en La Habana no se celebró este año en la Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos, por razones de «austeridad» y lo que el régimen denomina «bloqueo energético».

También ayer, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con unos 80 trabajadores de sectores esenciales en el salón de protocolo El Laguito y encabezó el acto de entrega del Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, en el que participaron 18 distinguidos cubanos junto a miembros del Buró Político.

El 1ro de Mayo se enmarca en el «Año de la Preparación para la Defensa» y los planes de «Estado de Guerra» aprobados por Raúl Castro, lo que explica la consigna bélica elegida por la CTC para movilizar a una población que enfrenta la peor crisis económica de las últimas décadas.