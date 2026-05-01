Marrero Cruz elogia a trabajadores cubanos que «no se dejan vencer»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó este jueves en su cuenta de X un mensaje en el que elogia a los trabajadores de la isla que, según sus palabras, «no se dejan vencer por las dificultades» y «día a día encuentran alternativas y hacen cosas diferentes con talento, creatividad y compromiso».
El mensaje de Marrero Cruz en vísperas del 1ro de Mayo se acompañó del hashtag #LaPatriaSeDefiende y se enmarca en la campaña oficial del régimen para movilizar a la población hacia los actos de este viernes, convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) —el único sindicato permitido en el país— con un marcado tono bélico y antiestadounidense.
«Ellos nos confirman que #LaPatriaSeDefiende desde cada trinchera», escribió el primer ministro, recurriendo a una narrativa habitual del gobierno cubano que presenta la precariedad laboral como virtud revolucionaria.
El mismo día, Marrero Cruz presidió la ceremonia de entrega de reconocimientos a colectivos sindicales y trabajadores del Grupo Empresarial Palco, donde tres entidades recibieron por primera vez la distinción de Vanguardia Nacional: la Empresa TRANSPAK Aduanal y Transitaria de Palco, la Oficina Central de CONEX y la UEB Palacio de Convenciones.
El discurso contrasta con la realidad económica que enfrentan los trabajadores cubanos: el salario medio estatal ronda los 6.930 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos 15 dólares al cambio informal, mientras que el costo básico de alimentación para una persona supera los 45.000 pesos, más de seis salarios medios.
Cuba ocupa el último lugar en el ranking macroeconómico de 27 países de América Latina y el Caribe según la CEPAL, con una caída del PIB proyectada en 6,5% para 2026 y el 89% de la población en situación de pobreza extrema.
La crisis energética se agudizó tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que interrumpió los envíos venezolanos de entre 25.000 y 30.000 barriles diarios de petróleo, y los apagones en Cuba pueden superar las 25 horas diarias.
El propio Marrero había pedido días antes «mano dura» contra el robo de combustible, reconociendo indirectamente la desesperación de la población ante la escasez.
El acto central del 1ro de Mayo en La Habana no se celebró este año en la Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos, por razones de «austeridad» y lo que el régimen denomina «bloqueo energético».
También ayer, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con unos 80 trabajadores de sectores esenciales en el salón de protocolo El Laguito y encabezó el acto de entrega del Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, en el que participaron 18 distinguidos cubanos junto a miembros del Buró Político.
El 1ro de Mayo se enmarca en el «Año de la Preparación para la Defensa» y los planes de «Estado de Guerra» aprobados por Raúl Castro, lo que explica la consigna bélica elegida por la CTC para movilizar a una población que enfrenta la peor crisis económica de las últimas décadas.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el discurso oficial del 1ro de Mayo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué mensaje transmitió Manuel Marrero Cruz a los trabajadores cubanos antes del 1ro de Mayo?
Manuel Marrero Cruz elogió a los trabajadores cubanos que "no se dejan vencer por las dificultades" y que, según él, actúan con talento, creatividad y compromiso. Este mensaje se enmarca en la campaña oficial del régimen para movilizar a la población hacia los actos del 1ro de Mayo, utilizando un tono bélico y antiestadounidense.
¿Cómo se encuentra la situación económica de Cuba según los informes recientes?
La situación económica de Cuba es crítica, con un salario medio estatal equivalente a unos 15 dólares mensuales, mientras el costo básico de alimentación supera los 45,000 pesos cubanos, más de seis salarios medios. El 89% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, y la crisis energética se ha agudizado, causando apagones que pueden superar las 25 horas diarias.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha anunciado la instalación de más de 15,000 sistemas solares fotovoltaicos como parte de su transición energética. Sin embargo, expertos advierten que estos paneles solares no resuelven el problema de fondo debido a la falta de baterías de almacenamiento nocturno. La situación se complica por la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela y México.
¿Cuál es la posición del régimen cubano frente a las dificultades económicas y energéticas actuales?
El régimen cubano utiliza una narrativa de "economía de guerra" para describir la situación, culpando al embargo estadounidense y a la hostilidad de Estados Unidos. Sin embargo, también se han planteado la necesidad de un cambio de mentalidad y acciones concretas para enfrentar la crisis, aunque sin proporcionar herramientas o recursos económicos suficientes.
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