Nuevo lote de ambulancias para la salud cubana: pequeño parche para tantos agujeros

Vídeos relacionados:

La empresa estatal Transimport, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y las autoridades portuarias, inició la extracción de un nuevo lote de ambulancias recién llegadas a Cuba, según informó la Agencia Cubana de Noticias este 30 de abril.

Entre los vehículos del lote figuran ambulancias Dongfeng, algunas 100 % eléctricas y otras diésel, solicitadas por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de La Habana. Paralelamente, la Agencia Publicitaria Publicentro del Ministerio del Transporte comenzó la rotulación de los equipos. Sus directivos declararon que la participación en estas labores «constituye un respaldo visual al proceso de revitalización del servicio de urgencias médicas en Cuba».

El anuncio oficial, sin embargo, omite un dato elemental: el número exacto de unidades que componen el lote nunca fue divulgado.

Esta entrega se suma a una cadena de adquisiciones parciales que el régimen presenta como avances. En febrero, Cuba incorporó 25 ambulancias eléctricas chinas para traslados en La Habana, y en enero el gobierno anunció la compra de 50 ambulancias distribuidas en varias provincias.

Pero las cifras reales del déficit hacen que cada entrega luzca insignificante. El propio MINSAP reconoció en 2023 que Cuba solo dispone del 39,6 % de las ambulancias necesarias a nivel nacional. Matanzas, por ejemplo, recibió tres unidades en enero, pero la provincia apenas opera 16 de las 54 ambulancias que necesita, es decir, menos de un tercio de su flota mínima requerida.

La escasez de ambulancias es solo uno de los síntomas de un colapso sanitario mucho más profundo. El ministro José Ángel Portal Miranda describió en febrero un «deterioro acelerado» del sistema, agravado por apagones de hasta 20 horas diarias y la falta de combustible. El sistema de salud cubano está al borde del colapso, según sus propias palabras ante el Parlamento.

Más de 96 000 cirugías han sido aplazadas, solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible en farmacias y hospitales, y la infraestructura hospitalaria se deteriora a ritmo acelerado: el Hospital Calixto García sufrió un derrumbe parcial de techo en noviembre de 2025, y el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas reportó aguas albañales bajo las camas de pacientes en enero de 2026.

La mortalidad infantil se ha más que duplicado en menos de una década, pasando de 3,9 por mil en 2018 a aproximadamente 8,2 por mil en 2025. En Guantánamo, la cifra alcanzó 13,9 por mil en mayo del año pasado. El propio Miguel Díaz-Canel admitió ante el pleno del Partido Comunista una situación «indudablemente crítica».

La comunidad internacional ya no puede ignorar la magnitud del desastre. El director general de la OMS calificó la situación sanitaria cubana de «profundamente preocupante» en marzo, mientras que la ONU activó un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para atender a cerca de dos millones de personas en 63 municipios cubanos.

Sesenta y siete años de dictadura comunista han desmantelado lo que alguna vez fue presentado como el orgullo sanitario de la Isla: entre 2010 y 2022 el régimen cerró 63 hospitales, 187 hogares maternos y 45 clínicas dentales, según datos oficiales, mientras que entre 2021 y 2022 emigraron más de 12 000 médicos y más de 7 400 enfermeras. Frente a ese abismo, un lote de ambulancias sin número conocido difícilmente puede llamarse «fortalecimiento».