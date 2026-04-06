"Mi esposo murió esperando una ambulancia": Denuncian negligencia médica en Santiago de Cuba

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Un cubano padre de familia falleció el lunes en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia que no llegó a tiempo, según la denuncia pública de su esposa.

El fallecido, llamado Alexis Rosales Aldama, se encontraba en estado crítico desde las 6:00 de la tarde en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Ambrosio Grillo Portuondo. El transporte sanitario no apareció hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando ya era demasiado tarde.

La denuncia fue compartida en Facebook por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Según el testimonio de la esposa, Nelsy Betancourt Tamayo, el personal del hospital alegó que la ambulancia no podía salir hasta completar cuatro pacientes -cuando lo habitual son tres- por problemas de combustible.

Desesperada, la familia contactó el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM). La respuesta que recibieron fue que "una ambulancia no salvaba vidas".

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

También intentaron comunicarse con autoridades provinciales del gobierno de Santiago de Cuba. Nadie respondió.

"Perdió la vida por no llegar un minuto antes y recibir la atención que necesitaba", subrayó Nelsy.

Un patrón de muertes por falta de atención médica oportuna

Este caso no es aislado. En enero, también en Santiago de Cuba, Yordanis Beltrán Beltrán, un expolicía de 42 años, murió en circunstancias similares, sin recibir atención médica a tiempo.

La lista de tragedias se extiende en el tiempo: en junio de 2024 un hombre 34 años, y en septiembre de 2022 murió Yumila González, ambos casos vinculados a presuntas negligencias médicas en la misma provincia.

Crisis estructural del sistema sanitario cubano

El colapso del transporte de emergencias refleja una crisis más profunda. Cuba incorporó en febrero de 2026 apenas 25 ambulancias eléctricas para todo el país, una cifra insuficiente ante la magnitud del problema.

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, admitió que el sistema de salud cubano está al borde del colapso y que la crisis "podría poner vidas en riesgo".

La situación fue descrita por el director general de la Organización Mundial de la Salud "de profundamente preocupante".

A la escasez de combustible y equipos se suma el deterioro del capital humano: los salarios del personal sanitario rondan los 16 dólares mensuales, lo que ha provocado una fuga masiva de profesionales de la salud en toda la Isla.