Detectan narcóticos dentro del cuerpo de un pasajero en Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana

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La Aduana General de la República de Cuba detectó a un pasajero que intentaba ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 48 cápsulas de cocaína ingeridas, en un operativo anunciado este fin de semana por las autoridades cubanas.

El hallazgo fue publicado por William Pérez González, Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, en su cuenta oficial en X.

«Detectado pasajero entrando con droga ingestada por el Aeropuerto de La Habana, se ocupan 48 cápsulas con cocaína resultado de un efectivo Análisis de Riesgos de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas, lo que constituye una fortaleza en este combate a sangre y fuego en frontera», escribió el funcionario.

Las imágenes publicadas junto al anuncio muestran las cápsulas extraídas —de aspecto orgánico y envueltas— y una radiografía abdominal que evidencia su presencia dentro del cuerpo del detenido.

El caso corresponde a la modalidad conocida como «mula» o correo humano, en la que el transportista ingiere las cápsulas con droga para evadir los controles aduaneros.

Captura de X

Este método tiene larga data en el aeropuerto habanero: en 2014 se incautaron 35 cápsulas a un pasajero, en 2019 se detectaron 36 cápsulas de cocaína líquida a un viajero extranjero, y en 2017 un caso judicial documentó a un viajero con 82 cápsulas ingeridas.

Desde 2025, las autoridades cubanas han reportado una escalada en la sofisticación y frecuencia de los intentos de narcotráfico por vía aérea. En lo que va de 2026 se han interceptado al menos seis operaciones, con métodos cada vez más variados.

Entre los casos más recientes figuran metanfetamina oculta en un paquete de arroz detectada en abril, y drogas camufladas en cereales y refrescos instantáneos enviados desde Estados Unidos, también en abril.

En julio de 2025, la Aduana detectó más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína oculto dentro de una estatua de Eleguá en el mismo aeropuerto, y en agosto de ese año se frustraron intentos de tráfico en velas aromáticas y potes de plastilina.

Las autoridades también han advertido sobre el aumento de tráfico mediante «mulas a ciegas», personas que transportan paquetes sin conocer su contenido a cambio de dinero, pero que son igualmente responsables ante la ley cubana.

La detección en el aeropuerto José Martí se realiza mediante análisis de perfiles de riesgo de los viajeros, tecnología de rayos X y bodyscan intracorporal.

Las penas por narcotráfico en Cuba pueden alcanzar los 15 años de prisión, según la legislación vigente.