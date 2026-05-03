Detectan narcóticos dentro del cuerpo de un pasajero en Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana

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La Aduana General de la República de Cuba detectó a un pasajero que intentaba ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 48 cápsulas de cocaína ingeridas, en un operativo anunciado este fin de semana por las autoridades cubanas.
El hallazgo fue publicado por William Pérez González, Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, en su cuenta oficial en X.
«Detectado pasajero entrando con droga ingestada por el Aeropuerto de La Habana, se ocupan 48 cápsulas con cocaína resultado de un efectivo Análisis de Riesgos de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas, lo que constituye una fortaleza en este combate a sangre y fuego en frontera», escribió el funcionario.
Las imágenes publicadas junto al anuncio muestran las cápsulas extraídas —de aspecto orgánico y envueltas— y una radiografía abdominal que evidencia su presencia dentro del cuerpo del detenido.
El caso corresponde a la modalidad conocida como «mula» o correo humano, en la que el transportista ingiere las cápsulas con droga para evadir los controles aduaneros.
Este método tiene larga data en el aeropuerto habanero: en 2014 se incautaron 35 cápsulas a un pasajero, en 2019 se detectaron 36 cápsulas de cocaína líquida a un viajero extranjero, y en 2017 un caso judicial documentó a un viajero con 82 cápsulas ingeridas.
Desde 2025, las autoridades cubanas han reportado una escalada en la sofisticación y frecuencia de los intentos de narcotráfico por vía aérea. En lo que va de 2026 se han interceptado al menos seis operaciones, con métodos cada vez más variados.
Entre los casos más recientes figuran metanfetamina oculta en un paquete de arroz detectada en abril, y drogas camufladas en cereales y refrescos instantáneos enviados desde Estados Unidos, también en abril.
En julio de 2025, la Aduana detectó más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína oculto dentro de una estatua de Eleguá en el mismo aeropuerto, y en agosto de ese año se frustraron intentos de tráfico en velas aromáticas y potes de plastilina.
Las autoridades también han advertido sobre el aumento de tráfico mediante «mulas a ciegas», personas que transportan paquetes sin conocer su contenido a cambio de dinero, pero que son igualmente responsables ante la ley cubana.
La detección en el aeropuerto José Martí se realiza mediante análisis de perfiles de riesgo de los viajeros, tecnología de rayos X y bodyscan intracorporal.
Las penas por narcotráfico en Cuba pueden alcanzar los 15 años de prisión, según la legislación vigente.
Preguntas frecuentes sobre el narcotráfico en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo detectaron la cocaína ingerida por el pasajero en el Aeropuerto de La Habana?
La detección se realizó mediante análisis de perfiles de riesgo, tecnología de rayos X y bodyscan intracorporal. Esta combinación de métodos permitió a la Aduana General de la República de Cuba identificar las 48 cápsulas de cocaína que el pasajero había ingerido para introducirlas al país.
¿Qué modalidades de tráfico de drogas son comunes en el Aeropuerto de La Habana?
Las modalidades más comunes incluyen el uso de correos humanos conocidos como "mulas" que ingieren cápsulas de droga. También se ha detectado droga oculta en objetos cotidianos como bates de béisbol, bocinas, paquetes de arroz, y en envases de productos de higiene personal. Estas prácticas demuestran el creciente ingenio y sofisticación de las redes de narcotráfico.
¿Cuál es la pena por narcotráfico en Cuba?
Las penas por narcotráfico en Cuba pueden alcanzar los 15 años de prisión. Esta severidad refleja la política de tolerancia cero del gobierno cubano hacia el tráfico de sustancias ilícitas, intentando disuadir a potenciales infractores.
¿Cómo ha evolucionado el tráfico de drogas en el Aeropuerto de La Habana en los últimos años?
Desde 2025, se ha observado una escalada en la sofisticación y frecuencia de los intentos de narcotráfico por vía aérea. Los métodos varían desde la ingestión de cápsulas hasta el ocultamiento en objetos cotidianos y alimentos, lo que indica un incremento en la actividad delictiva y la necesidad de controles más rigurosos por parte de las autoridades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.