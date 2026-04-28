Condenan a 14 años de prisión a hombre en Holguín por cultivo y venta de marihuana

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El Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó a 14 años de prisión a un hombre por el cultivo y la venta de marihuana en la localidad de Jagüeyes de Puerto Rico, en el municipio de Banes, en lo que las autoridades del régimen cubano presentaron como un juicio oral «ejemplarizante» enmarcado en su política de «tolerancia cero» a las drogas.

El caso, identificado como Causa 2 de 2026 de la Sala Tercera de lo Penal, tuvo su origen en investigaciones iniciadas en 2025 por la Unidad Territorial de Investigación Criminal III de Banes, que detectó que el acusado llevaba varios años vinculado a actividades delictivas relacionadas con estupefacientes, por lo cual la Dirección Nacional Antidrogas del municipio inició su «control y seguimiento» en el expediente denominado «Caso Jagüeyes».

El operativo policial que derivó en su arresto se realizó en la mañana del 6 de mayo de 2025, cuando agentes capturaron al imputado oculto en la maleza, próximo a un sembrado delimitado por un cercado de varas de madera y alambre, señaló una publicación del perfil de la PNR en Facebook «Héroes de azul en Cuba».

Al detenido se le ocuparon 429 plantas de la especie Cannabis Sativa L. ssp. Indica, con alturas entre 14 y 77 centímetros, y un peso neto total de 2,420 gramos, además de 11,280 pesos cubanos en efectivo, informó Yeisys González Escalona, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de Holguín, a la Agencia Cubana de Noticias.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue procesado por el delito de tráfico de drogas y sentenciado a 14 años de cárcel, según lo establecido en el artículo 235.1 d). 2 g) de la Ley 151 de 2022 del Código Penal vigente, que tiene un marco jurídico sancionatorio de 10 a 30 años de privación de libertad. El tribunal tuvo en cuenta, además, la reincidencia del acusado como agravante, indicó González Escalona.

Además de la privación de libertad, le fueron impuestas sanciones accesorias que incluyen la supresión de derechos civiles, la prohibición de salida del territorio nacional por 14 años y el decomiso de todo el dinero incautado.

Según la nota, el juicio se ejecutó «respetando al acusado todas las garantías jurídicas y procesales según establece la legislación vigente en el país».

La publicación recordó que la Cannabis Sativa Indica, comúnmente conocida como marihuana, pertenece al grupo de los psicotrópicos alucinógenos y «puede provocar síndrome motivacional y dependencia psíquica», por lo que está sometida a fiscalización internacional según la Convención Única de 1961, en las listas I y IV de sustancias estupefacientes, de la que Cuba es miembro signatario.

En marzo pasado, el Tribunal Provincial de Holguín sentenció a ocho años de prisión a un residente de Cueto identificado como principal expendedor de drogas de esa localidad, en el denominado «Caso Fantasma».

En septiembre de 2025, tres cubanos fueron condenados en Holguín por tráfico de drogas en otro juicio ejemplarizante celebrado por el mismo tribunal.

A nivel nacional, el tráfico de narcóticos no da señales de retroceder. En 2024, el Ministerio del Interior decomisó más de una tonelada de drogas en todo el país y sancionó a 1,157 personas. En 2025 el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una organización independiente, documentó 437 hechos de producción, venta y consumo de estupefacientes, un incremento del 115% respecto al año anterior.

Las autoridades también han identificado al menos 40 variantes de cannabinoides sintéticos circulando en Cuba, conocidos popularmente como «químico» o «papelillo», lo que evidencia que el endurecimiento de las penas no ha logrado frenar el avance del narcotráfico en la isla.

En marzo último, el Tribunal Provincial de Artemisa condenó a dos cubanos a 15 años de prisión por portar apenas 1.74 gramos de un cannabinoide sintético, en otro juicio presentado bajo la misma lógica punitiva del régimen.