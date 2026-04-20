Detectan metanfetamina oculta en paquete de arroz en el Aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:

Agentes de la Aduana de Cuba detectaron metanfetamina oculta dentro de un paquete de arroz en la maleta de un pasajero en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, con lo que se frustró otro intento de introducir drogas al país, según informes oficiales.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR), Wiliam Pérez González, anunció el hallazgo en una publicación en su cuenta en la red social X, donde destacó que el caso requirió "alta profesionalidad, cohesión e integración de trabajo" de esa institución y el órgano antidrogas.

El funcionario compartió fotos de un paquete de arroz abierto —aparentemente, de la marca mexicana Verde Valle, en su presentación de arroz precocido sabor tomate de 140 gramos—, junto a una placa de prueba química con reacción positiva que confirma la presencia de la sustancia.

Las autoridades no precisaron la cantidad exacta de metanfetamina incautada ni su procedencia, aunque la marca del envoltorio de arroz —con sello de advertencia de la Secretaría de Salud de México— podría sugerir una ruta con origen o escala en ese país. Tampoco se reveló la identidad ni nacionalidad del pasajero involucrado.

En un comentario al post, Amaury Pila, jefe de Departamento de Gestión de Riesgos y Enfrentamiento Aduanero de la AGR, consideró el caso como una de las "novedosas formas de intentar introducir drogas a Cuba" y destacó la "capacidad creada" por la Aduana y el Órgano Antidrogas para detectarlas en frontera.

Este hallazgo se suma a una serie de operativos antidrogas realizados en el aeropuerto de La Habana durante los últimos meses, que han impedido múltiples tentativas de tráfico de narcóticos con métodos de ocultamiento cada vez más elaborados.

A fines de marzo pasado, autoridades frustraron un intento de introducir droga en el doble fondo de una maleta. El vicejefe de la Aduana informó que esa era la sexta operación de narcotráfico detectada en el año, lo que evidencia la persistencia en tratar de ingresar o sacar sustancias ilegales a través de la principal terminal aérea cubana.

En casos diferentes registrados en febrero, funcionarios aduanales descubrieron metanfetamina escondida en una cafetera eléctrica y pelotas de béisbol, y cocaína oculta en pomos y una botella de ron en el equipaje de dos pasajeros que llegaron en el mismo vuelo.

En enero, se incautó marihuana camuflada en paquetes de cereales y refrescos instantáneos. El uso de envases de productos alimenticios para encubrir sustancias ilícitas se ha convertido en una modalidad recurrente entre quienes intentan burlar los controles aduaneros en la isla.

Según datos oficiales del gobierno, en 2025 se frustraron 31 operaciones aéreas de narcotráfico con 27 kilogramos decomisados procedentes de 11 países, siendo Estados Unidos el principal emisor. En el lapso de 2024-2025, las autoridades bloquearon más de 75 operaciones con más de 100 kilogramos incautados.