Cubana Gretel Moreno Borrero triunfa en la Liga femenina de voleibol de Francia

Vídeos relacionados:

La pasadora cubana Gretel Moreno Borrero, oriunda de Bayamo, conquistó el título de la Liga A femenina de voleibol de Francia con el Volley Mulhouse Alsace, al derrotar en la final al bicampeón defensor Levallois Paris Saint-Cloud con un resultado de 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-22).

El triunfo, logrado el 1 de mayo ante un estadio completamente lleno en Mulhouse, no solo le otorgó al club su cuarta corona de liga —tras las de 2017, 2020 y 2021—, sino que completó un histórico triplete doméstico inédito en el voleibol femenino francés: Supercopa de Francia, Copa de Francia y campeonato de liga en una misma temporada.

Moreno Borrero, de 28 años, se desempeña como colocadora y fue una pieza clave en una temporada extraordinaria para Mulhouse, que cerró la fase regular con 23 victorias y solo una derrota.

En los playoffs, el equipo superó a Bordeaux Mérignac en cuartos de final (3-2) y al Volero Le Cannet en semifinales (3-1 en ambos partidos). En el primer duelo ante Le Cannet, la bayamesa fue elegida jugadora más valiosa del encuentro.

En la final, Kjersti Strong lideró a Mulhouse con 16 puntos y Alondra Vázquez aportó 14 tantos decisivos. Por Levallois, la finlandesa Emmi Tolvanen fue determinante en el saque y la joven opuesta Cyrielle Depie anotó 22 puntos, aunque no fue suficiente para frenar la remontada local.

Nacida el 30 de enero de 1998 en Bayamo, provincia de Granma, Moreno Borrero integró la preselección nacional cubana a los apenas 14 años de edad.

Su carrera profesional la ha llevado por ligas de Perú, República Checa, Hungría y Francia, siguiendo el camino de otras voleibolistas cubanas que han destacado en competencias europeas bajo banderas de otros países.

Esa tradición migratoria en el voleibol cubano tiene nombres reconocidos. Dayamí Sánchez fue la primera cubana en jugar en la liga turca, mientras que Heidy Casanova también forjó su carrera en el extranjero tras salir de la Isla. Rosir Calderón, por su parte, reforzó las filas del Volero Le Cannet en Francia, el mismo país donde ahora brilla Moreno Borrero.

En 2021, se contabilizaban 43 voleibolistas cubanos contratados en ligas extranjeras, incluyendo Francia, Brasil, Italia y Turquía, una cifra que refleja el éxodo sostenido del deporte cubano.

WorldofVolley describió el logro colectivo como «uno de los más exitosos en la historia del club», al cerrar la campaña con un barrido completo de los títulos domésticos disponibles en el voleibol femenino francés.