Dona China implementos deportivos a Cuba: Gotas de alivio para un sistema de deportes derruido

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La Administración General de Deportes de China entregó el viernes un donativo de más de 14,000 piezas de implementos deportivos al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de Cuba, en un acto celebrado en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, en La Habana.

El gesto, que se produce en el contexto de otras ayudas del gigante asiático ante la crisis multidimensional que asola a la Isla, incluyó equipos y protecciones para ocho disciplinas, entre ellas: boxeo, tenis de mesa, canotaje, natación y gimnasia. Los implementos ya fueron distribuidos entre los diferentes centros de entrenamiento de los equipos nacionales, reportó la ACN.

El acto estuvo encabezado por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y Hua Xin, embajador de China en Cuba. «Espero que estos suministros ayuden a los atletas cubanos con vistas a entrenar y alcanzar una mejor preparación para futuras competiciones dentro del presente ciclo olímpico», declaró el diplomático chino, quien añadió que «esta colaboración continuará incrementándose de una forma recíproca», indica la fuente.

Gisleydi Sosa, directora de Relaciones Internacionales del Inder, en la típica jerga de la propaganda oficial, calificó la donación como algo que «va más allá de los implementos y artículos deportivos: es una manifestación de solidaridad y confianza entre dos pueblos hermanos». En representación de los atletas, la gimnasta juvenil Stefani Sulay Cantau describió el apoyo como «una inyección de amor y respeto» que llega «en el momento más intenso en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026».

La donación, sin embargo, contrasta con la profunda crisis estructural que atraviesa el deporte cubano, que más que "una inyección", necesita un "tratamiento médico" largo y profundo, de reconstrucción general. Más de la mitad de las instalaciones deportivas del país estaban en malas condiciones constructivas, según admitió el propio gobierno en 2022. Después de esa fecha, el panorama solo se ha empeorado.

Estadios con gradas agrietadas, piscinas vacías usadas como basureros y dormitorios clausurados en escuelas de iniciación deportiva son la norma en casi todas las provincias del país. Los entrenadores y atletas hacen, en esas condiciones, un esfuerzo supremo por seguir compitiendo. O esperan la mejor oportunidad y emigran.

A la ruina material se suma una sangría humana sin precedentes. Solo entre 2022 y 2023 emigraron del país 187 atletas, buena parte de ellos de alto rendimiento. En béisbol, el deporte nacional, 635 peloteros dejaron el país en seis años y casi 40 prospectos firmaron con la MLB en 2024-2025.

El impacto de esa crisis se reflejó con crudeza en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Cuba finalizó en el puesto 32 del medallero con apenas nueve medallas —dos oros, una plata y seis bronces—, su peor resultado desde Tokio 1964, muy lejos de la meta oficial de, al menos, cinco oros y un lugar entre los primeros 20 países. Paradójicamente, 21 atletas nacidos en Cuba compitieron bajo otras banderas y sumaron ocho medallas adicionales. El propio pentacampeón olímpico Mijaín López reconoció públicamente la crisis del deporte cubano por emigración, deterioro de instalaciones y falta de materiales.

Como respuesta estructural, el régimen aprobó en enero de 2026 la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano —la primera ley integral del deporte en la historia del país—, que abre la puerta al financiamiento privado y la participación de cubanos no residentes en las selecciones nacionales. La donación china, bienvenida como "símbolo de hermandad", es apenas una gota de alivio para un sistema que requiere una reconstrucción de fondo, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 —programados del 24 de julio al ocho de agosto— como próxima prueba de fuego.