Incendio en Santiago de Cuba deja a adulta mayor con quemaduras, si bien autoridades aseguraban que no había lesionados

El estado de la lesionada es de cuidado, aunque se encuentra fuera de peligro

Vídeos relacionados:

Una mujer mayor de 60 años identificada como Adriana Roselló resultó con quemaduras, tras un voraz incendio ocurrido este sábado en la calle Gasómetro, entre calles 4 y 6, en el reparto Mariana de la Torre, Vista Hermosa, en la ciudad de Santiago de Cuba.

El siniestro fue causado por una olla de presión dejada al fuego mientras se cocinaba con leña, según residentes del lugar. La vivienda, de construcción precaria con varias estructuras de madera, permitió que las llamas se propagaran con rapidez y generaran una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad, explicó a través de su perfil en Facebook el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Adriana Roselló fue trasladada inicialmente al hospital militar Joaquín Castillo Duany y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitida posteriormente a la Sala de Quemados del hospital clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con Mayeta, quien dio seguimiento al hecho, el estado de la lesionada es de cuidado, aunque se encuentra fuera de peligro.

El reportero también denunció que directivos del Cuerpo de Rescate y Salvamento se apresuraron en asegurar públicamente que no existían personas lesionadas.

Un residente presente en el lugar relató las dificultades para contactar a los bomberos. "Los bomberos no cogían el teléfono, todo el mundo llamando, yo estoy aquí ahora mismo; si no se apaga rápido el fuego, se va a meter en los patios de las casas de la escalinata", explicó.

"La verdad no se tapa con versiones apresuradas ni con silencios convenientes. Porque cuando el fuego habla, las mentiras también arden", concluyó Mayeta en su reporte.

El incendio se produce en un contexto de crisis estructural que acumula al menos seis incendios significativos en Santiago de Cuba entre febrero y abril, incluyendo uno que dejó a cinco niños sin hogar en la calle Gallo 110 y otro que obligó a evacuar 12 pacientes del Hospital Saturnino Lora.

El déficit eléctrico nacional, con prolongados apagones de más de 20 horas diarias, obliga a las familias a cocinar con leña o carbón, lo cual multiplica el riesgo de incendios domésticos.

A ese panorama se suma que, cinco meses después del huracán Melissa, que dañó más de 106,500 viviendas en la provincia de Santiago de Cuba, solo 17 % había sido reparado, dejando a miles de familias en construcciones precarias altamente vulnerables al fuego.