Controlan incendio en vivienda de Santiago de Cuba tras demora en la respuesta de los bomberos

El incendio de este sábado en una vivienda interior de la calle Gasómetro, entre calles 4 y 6, en el reparto Mariana de la Torre, Vista Hermosa, Santiago de Cuba fue sofocado, según reportó en tiempo real el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada desde el lugar de los hechos.

Según residentes del lugar, la causa fue una olla de presión al fuego mientras cocinaban con leña. La vivienda, de construcción precaria con varias estructuras de madera, permitió que las llamas se propagaran con rapidez, generando una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Lo que más alarmó a los vecinos no fue solo el fuego, sino la demora en la respuesta del Cuerpo de Bomberos. Según testimonios de residentes, llamaron varias veces antes de recibir respuesta, mientras intentaban contener el siniestro por sus propios medios.

«Los bomberos no cogían el teléfono, todo el mundo llamando, yo estoy aquí ahora mismo; si no se apaga rápido el fuego, se va a meter en los patios de las casas de la escalinata», advirtió un residente que aseguró estar presente en el lugar.

Finalmente los bomberos llegaron y sofocaron el incendio. No hubo víctimas ni heridos. Al cierre de la nota, efectivos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria continuaban en el lugar verificando los daños.

El incidente no es aislado. Santiago de Cuba acumula al menos seis incendios significativos entre febrero y abril de 2026: en febrero, uno de gran magnitud afectó el edificio B-53 del Distrito José Martí por quema de desechos; en abril, otro destruyó el hogar de dos familias en la calle Gallo 110, dejando a cinco niños sin techo; y un tercero obligó a evacuar a 12 pacientes del Hospital Saturnino Lora tras un fallo en un compresor de aire acondicionado.

La crisis del servicio de bomberos es un problema estructural documentado en toda la isla. En Guantánamo, el 11 de abril, los bomberos acudieron a un incendio que destruyó al menos tres viviendas pero se quedaron sin agua para combatir el fuego. En La Habana, vecinos han llegado a incendiar basureros deliberadamente para atraer a los bomberos y obtener agua de sus camiones cisterna.

El contexto estructural agrava la situación. El déficit eléctrico nacional —que alcanzó entre 1,630 y 1,945 MW en abril, con apagones en más del 55% del territorio— obliga a las familias a cocinar con leña o carbón, multiplicando el riesgo de incendios domésticos. A esto se suma que, cinco meses después del huracán Melissa, que dañó más de 106,500 viviendas en la provincia como categoría 3 en octubre de 2025, solo el 17% había sido reparado, dejando a miles de familias en construcciones precarias altamente vulnerables al fuego.

El periodista Mayeta Labrada resumió la realidad con una frase escueta al cerrar su reporte: «El fuego lo dijo solo».