Kamankola arremete contra el régimen cubano en concierto de Alejandro Sanz en Miami

El trovador y rapero cubano Jorge Lian García Díaz (Kamankola) subió al escenario del Kaseya Center de Miami la noche del sábado como invitado especial de Alejandro Sanz, para interpretar su canción de denuncia "La Cuba que yo dejé" frente a cerca de 19,600 personas.
Horas antes del show, Kamankola anunció su participación en Instagram con evidente emoción: "Tengo el tremendísimo placer de estar invitado por el inmenso Alejandro Sanz esta noche".
En el mismo mensaje, el artista cubano le dedicó palabras de profundo agradecimiento al cantante español: "Hermano, qué hermoso eres. Gracias por la sonrisa, el abrazo, el mote de Giorgio, por brindarme tu escenario y tu público y sobre todo gracias por tu obra y por tu vida".
Sobre el escenario, Kamankola interpretó los versos más crudos de su canción, lanzada en marzo de 2024: "La Cuba que yo dejé era un cadáver morroso, un desierto deploroso, un par de sangre sin fe. La Cuba que abandoné había vuelto desnudo, el alma vacía en crudo, perdiciendo el amor, sin restos, sin paz, sin flores, luzadas, tristes, viudas, sin mi calle, sin mi tierra, sin mi mar y sin mi casa".
El video de la actuación fue compartido por el activista cubano Eliécer Ávila, fundador del movimiento Somos+, quien lo acompañó con el mensaje: "¡Qué emoción y orgullo! ¡VIVA CUBA LIBRE!".
Tras el concierto, Alejandro Sanz publicó en Instagram: "Volver a Miami, es volver a casa. Gracias a todos los que hoy habéis disfrutado tanto de esta noche como yo. La música es nuestro mejor reencuentro".
La actuación de Kamankola no es un hecho aislado en ese escenario. En septiembre de 2023, Yotuel Romero cantó «Patria y Vida» en el mismo Kaseya Center durante otro concierto de Sanz, convirtiendo el escenario del artista español en un espacio recurrente de expresión política para artistas cubanos del exilio.
Kamankola es uno de los trovadores más comprometidos con la causa de la libertad de Cuba. En 2021, rechazó públicamente el uso de su música en propaganda del régimen, y en 2023 grabó junto a Amaury Gutiérrez «Yo volveré a Cuba cuando caiga la dictadura», con videoclip rodado en Miami.
En abril de este año, el artista también denunció a reguetoneros oportunistas que «quieren apuntarse a la libertad de Cuba el último día», en una entrevista en la que reafirmó su postura de denuncia constante frente al régimen.
El concierto de Miami forma parte de la gira «¿Y Ahora Qué?» de Alejandro Sanz por Estados Unidos, que se extiende hasta el 17 de mayo con fechas en Dallas, Houston, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras ciudades.
Preguntas Frecuentes sobre la Actuación de Kamankola en Miami y la Denuncia al Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Kamankola y cuál fue su actuación en el concierto de Alejandro Sanz?
Kamankola es el trovador y rapero cubano Jorge Lian García Díaz, conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano. Subió al escenario del Kaseya Center en Miami como invitado de Alejandro Sanz para interpretar su canción "La Cuba que yo dejé", un tema de denuncia que describe las condiciones deplorables de la isla. Esta actuación reafirma su compromiso con la libertad de Cuba y su rechazo al uso de su música en propaganda del régimen.
¿Cuál es el mensaje de la canción "La Cuba que yo dejé" interpretada por Kamankola?
La canción "La Cuba que yo dejé" describe a Cuba como un "cadáver morroso, un desierto deploroso", reflejando un país sin fe, amor ni paz. Kamankola resalta la desolación y el vacío emocional que siente al recordar la Cuba que dejó atrás. El mensaje central es una crítica directa al régimen cubano y un llamado a la libertad y la esperanza para su tierra natal.
¿Cómo ha sido la trayectoria de Kamankola en su denuncia contra el régimen cubano?
Kamankola ha sido una voz coherente del underground musical cubano contra la dictadura. Desde 2021, ha rechazado el uso de su música en propaganda gubernamental y ha colaborado con otros artistas cubanos en el exilio para grabar canciones que claman por la libertad de Cuba. Su trayectoria está marcada por una crítica constante al régimen, y ha expresado su descontento con aquellos artistas que oportunistamente se suman a la causa solo cuando perciben que el régimen está en sus últimas.
¿Qué otros artistas cubanos han utilizado la música como herramienta de denuncia política?
Además de Kamankola, muchos artistas cubanos han usado su música para denunciar el régimen cubano. Yotuel Romero, por ejemplo, interpretó "Patria y Vida" en el mismo escenario del Kaseya Center y ha sido una figura prominente en el activismo musical cubano. Otros artistas como Camila Cabello, Andy García, y Lenier Mesa también han expresado su apoyo a la causa de la libertad cubana a través de sus actuaciones y declaraciones públicas.
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