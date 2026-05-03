Kamankola arremete contra el régimen cubano en concierto de Alejandro Sanz en Miami

El trovador y rapero cubano Jorge Lian García Díaz (Kamankola) subió al escenario del Kaseya Center de Miami la noche del sábado como invitado especial de Alejandro Sanz, para interpretar su canción de denuncia "La Cuba que yo dejé" frente a cerca de 19,600 personas.

Horas antes del show, Kamankola anunció su participación en Instagram con evidente emoción: "Tengo el tremendísimo placer de estar invitado por el inmenso Alejandro Sanz esta noche".

En el mismo mensaje, el artista cubano le dedicó palabras de profundo agradecimiento al cantante español: "Hermano, qué hermoso eres. Gracias por la sonrisa, el abrazo, el mote de Giorgio, por brindarme tu escenario y tu público y sobre todo gracias por tu obra y por tu vida".

Sobre el escenario, Kamankola interpretó los versos más crudos de su canción, lanzada en marzo de 2024: "La Cuba que yo dejé era un cadáver morroso, un desierto deploroso, un par de sangre sin fe. La Cuba que abandoné había vuelto desnudo, el alma vacía en crudo, perdiciendo el amor, sin restos, sin paz, sin flores, luzadas, tristes, viudas, sin mi calle, sin mi tierra, sin mi mar y sin mi casa".

El video de la actuación fue compartido por el activista cubano Eliécer Ávila, fundador del movimiento Somos+, quien lo acompañó con el mensaje: "¡Qué emoción y orgullo! ¡VIVA CUBA LIBRE!".

Tras el concierto, Alejandro Sanz publicó en Instagram: "Volver a Miami, es volver a casa. Gracias a todos los que hoy habéis disfrutado tanto de esta noche como yo. La música es nuestro mejor reencuentro".

La actuación de Kamankola no es un hecho aislado en ese escenario. En septiembre de 2023, Yotuel Romero cantó «Patria y Vida» en el mismo Kaseya Center durante otro concierto de Sanz, convirtiendo el escenario del artista español en un espacio recurrente de expresión política para artistas cubanos del exilio.

Kamankola es uno de los trovadores más comprometidos con la causa de la libertad de Cuba. En 2021, rechazó públicamente el uso de su música en propaganda del régimen, y en 2023 grabó junto a Amaury Gutiérrez «Yo volveré a Cuba cuando caiga la dictadura», con videoclip rodado en Miami.

En abril de este año, el artista también denunció a reguetoneros oportunistas que «quieren apuntarse a la libertad de Cuba el último día», en una entrevista en la que reafirmó su postura de denuncia constante frente al régimen.

El concierto de Miami forma parte de la gira «¿Y Ahora Qué?» de Alejandro Sanz por Estados Unidos, que se extiende hasta el 17 de mayo con fechas en Dallas, Houston, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras ciudades.