El exilio cubano se une en Bayfront Park "por una Cuba libre"

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El exilio cubano desafió la lluvia y se congregó ayer en el Anfiteatro FPL Solar del Bayfront Park de Miami para la manifestación «Unidos por una Cuba libre», una jornada de oración, activismo y unidad organizada por el Comité de Apoyo y Convocatoria junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

El acto, celebrado de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en el 301 de Biscayne Boulevard, reunió a líderes del exilio, activistas, religiosos y artistas en lo que sus organizadores describieron como una petición colectiva por la libertad de Cuba, la segunda gran movilización del exilio en menos de un mes en el sur de Florida, de acuerdo con Telemundo.

Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario ejecutivo de la ARC, dejó claro el mensaje político del evento: «Apoyamos una política enérgica y dura contra el régimen y queremos un cambio real. Cambio real es salida de la familia Castro y salida del Partido Comunista del poder».

El dirigente también subrayó el carácter espiritual y hemisférico de la jornada: «Pidiéndole a Dios por potenciar al pueblo cubano para el cambio final, para la liberación de Cuba. Lo estamos haciendo en sintonía con nuestros hermanos y hermanas de Cuba, que están orando, y con diferentes países de América Latina que van a estar también».

El comunicado oficial de los organizadores resumió el espíritu del acto: «Este llamado a la oración une a los participantes en una petición compartida por la liberación del pueblo cubano del comunismo y la restauración de la libertad, la fe y la dignidad humana».

Entre los participantes destacados estuvieron los activistas Silvia Iriondo y Rosa María Payá, así como Alex Otaola, Nissim Elnecavé, el sacerdote Juan Lázaro Vélez y el pastor Alex Bosa.

La programación incluyó también actuaciones de los músicos Kamankola, Raudel Escuadrón y Amaury Gutiérrez, combinando expresiones culturales con los espacios de reflexión y denuncia.

El evento se replicó de forma simultánea en iglesias dentro de Cuba y en otros países con presencia de la diáspora cubana, entre ellos Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Chile y México.

La manifestación contó con el respaldo del comisionado Miguel Ángel Gabela, descrito por los organizadores como «clave en la coordinación y facilitación de este evento en colaboración con líderes comunitarios, junto con la Comisión de la Ciudad de Miami».

El acto se enmarca en una oleada de movilizaciones impulsada por la agudización de la crisis en la isla. El pasado 24 de marzo, el Free Cuba Rally reunió al exilio en Hialeah con figuras como José Daniel Ferrer y artistas como Yotuel y Jacob Forever.

El 2 de marzo, la ARC y Pasos de Cambio —liderada por Payá— firmaron el «Acuerdo de Liberación» en Miami, una alianza que propone un plan en tres fases —liberación, estabilización y democratización— para la transición política en Cuba, incluyendo la liberación inmediata de más de 1,000 presos políticos y la celebración de elecciones libres supervisadas internacionalmente.

El Bayfront Park ya fue escenario de una gran manifestación por la libertad de Cuba en agosto de 2021, tras las históricas protestas del 11 de julio de ese año.

El telón de fondo es sombrío: según la organización Prisoners Defenders, Cuba registró en marzo de 2026 un récord de 1,250 presos políticos verificados, con un total acumulado de 2,026 desde julio de 2021. Apenas dos días antes del evento, el régimen rechazó un ultimátum de Estados Unidos para liberar a los presos políticos en conversaciones bilaterales.