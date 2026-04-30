Ocho años después, familias siguen buscando justicia por tragedia aérea en Cuba

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Casi ocho años han pasado desde la tragedia del vuelo 972 de Cubana de Aviación, el peor desastre aéreo en la isla en tres décadas, y las familias de las víctimas continúan atrapadas entre el dolor, la incertidumbre y la falta de justicia. Sin indemnizaciones y sin responsables enjuiciados en Cuba, una reciente sentencia en México ha devuelto algo de esperanza a quienes no han dejado de reclamar respuestas.

En abril, una jueza federal mexicana ordenó a la aerolínea Global Air pagar 124,2 millones de pesos mexicanos —unos 7,1 millones de dólares— a los familiares de cuatro tripulantes fallecidos en el accidente del Boeing 737-200, ocurrido el 18 de mayo de 2018 en La Habana. La aeronave se estrelló apenas 35 segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí rumbo a Holguín.

De las 113 personas a bordo, 112 murieron: 101 cubanos, seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros. Solo una persona sobrevivió.

El fallo marca un punto de inflexión porque, por primera vez de manera oficial, establece que el siniestro no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de graves negligencias. Según la sentencia, Global Air operó el avión sin el mantenimiento adecuado y pese a una prohibición de vuelo vigente por un daño que la propia empresa conocía y ocultó.

Para Noelia García López, quien perdió a su hija y a su nieta en el accidente, la decisión judicial llega después de años de frustración. Desde Florida, donde reside actualmente, y en declaraciones a Martí Noticias, recuerda que intentó buscar justicia en Cuba sin obtener respuesta. «Yo fui a buscar esta justicia en mi país, pero mi país no me dio esa posibilidad», lamentó. Aun así, nunca dejó de insistir: «Lo que quería era esclarecer lo que pasó y que se hiciera justicia».

El abogado español Carlos Villacorta Salis, representante de más de 50 familias cubanas y de la única sobreviviente, Mailén Díaz Almaguer, calificó la sentencia como un avance significativo tras años marcados por el silencio. Según explicó, el fallo fija además un precedente clave: una indemnización orientativa de entre 1,7 y 1,8 millones de dólares por víctima, que podría servir de base para futuras reclamaciones de los familiares cubanos.

Pero la decisión también pone el foco sobre la actuación de Cubana de Aviación, que subcontrató a Global Air bajo la modalidad de arrendamiento húmedo. Para Villacorta, resulta evidente que hubo falta de rigor en ese proceso, con una revisión mínima de seguridad habría bastado para evitar la contratación.

Mientras tanto, la batalla legal continúa en varios frentes: demandas colectivas en México, acciones penales contra los responsables de la aerolínea y procesos en jurisdicciones internacionales. Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo.

Global Air enfrenta un proceso de quiebra iniciado en 2024, lo que pone en duda la posibilidad real de que las familias puedan cobrar las indemnizaciones. A esto se suma otro obstáculo mayor: la falta de cooperación del gobierno cubano. La Fiscalía mexicana ha enviado más de ocho solicitudes formales de información, pero las autoridades de la isla no han entregado los documentos necesarios para avanzar en la investigación penal.

En medio de ese panorama, la voz de Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente, sigue resonando. A pocas semanas de cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia, volvió a pedir justicia: «Que JUSTICIA sea la palabra que honre el próximo 18 de mayo después de 8 años de tanto sufrimiento e incertidumbre».

Para las familias, esa palabra sigue siendo una deuda pendiente.