Tribunal Supremo suspende orden que bloqueaba acceso a la píldora abortiva por correo en EE.UU.

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos restauró este lunes el acceso amplio a la píldora abortiva mifepristona, suspendiendo temporalmente la orden del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que había bloqueado su distribución por correo y vía telemedicina en todo el país.

La orden fue firmada por el juez Samuel Alito y permite que las mujeres que buscan interrumpir un embarazo obtengan la píldora en farmacias o por correo sin necesidad de visita presencial a un médico, revirtiendo las restricciones impuestas apenas días antes.

La medida permanecerá en vigor durante al menos una semana adicional mientras ambas partes presentan sus argumentos y el tribunal considera el asunto de forma más completa.

El caso tiene su origen en una demanda presentada por el estado de Louisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en octubre de 2025, en el marco del caso "Estado de Louisiana contra la FDA".

El Quinto Circuito bloqueó el envío por correo de la píldora abortiva el pasado jueves mediante una orden unánime redactada por el juez Stuart Kyle Duncan -nombrado por el presidente Donald Trump- con el apoyo de los jueces Southwick y Engelhardt.

Ese fallo revertía la política adoptada por la FDA en enero de 2023, que había habilitado la telemedicina y el envío postal de mifepristona en todo el país y ampliado su uso hasta las diez semanas de gestación.

Louisiana argumentó que esa política se basó en datos defectuosos, facilitó abortos ilegales y generó costos adicionales en el programa Medicaid del estado.

El juez Duncan sostuvo en su fallo que la relajación progresiva de las salvaguardas de la mifepristona "probablemente carecía de base en datos y literatura científica", y que "cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Louisiana sobre los abortos médicos".

Los fabricantes de mifepristona, Danco Laboratories y GenBioPro, presentaron apelaciones de emergencia ante el Supremo para que interviniera, lo que derivó en la orden firmada este lunes.

La decisión tiene enorme relevancia porque los abortos con medicamentos representan la mayoría de los procedimientos en Estados Unidos: en 2023, el 63 % de todos los abortos registrados -aproximadamente 642,700 casos- fueron medicamentosos, según el Instituto Guttmacher.

En 2024, uno de cada cuatro abortos (25 %) se realizó vía telemedicina, con una media de 12,330 procedimientos mensuales al cierre del año.

La disponibilidad de la mifepristona ha amortiguado el impacto de las prohibiciones estatales que la mayoría de los estados republicanos comenzaron a aplicar tras la sentencia Dobbs de 2022, que revocó Roe v. Wade y devolvió la regulación del aborto a los estados.

En junio de 2024, el Supremo ya había rechazado por unanimidad una demanda anterior contra la FDA relacionada con la mifepristona -presentada por la Alianza para la Medicina Hipocrática- por falta de legitimación activa de los demandantes, preservando temporalmente el acceso sin resolver el fondo del asunto.

Varios estados demócratas han promulgado leyes de protección para amparar a los proveedores de telemedicina que prescriben la píldora a pacientes en estados con prohibiciones, blindándolos contra extradición y acciones legales.

Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que la restricción del Quinto Circuito "afectará el acceso de las pacientes tanto al aborto como a la atención en casos de aborto espontáneo en todos los estados de la nación" y que "cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas de bajos ingresos, las personas con discapacidades y las comunidades de color son quienes más sufren".

Planned Parenthood calificó el fallo del Quinto Circuito como "el mayor impacto en la política de aborto desde Dobbs", mientras que la mifepristona, aprobada por la FDA en el año 2000, ha sido utilizada por aproximadamente siete millones de pacientes en Estados Unidos desde entonces.

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto una vez que ambas partes presenten sus argumentos en el plazo de una semana establecido en la orden de Alito.