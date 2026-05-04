Sola con su bebé: Exprisionera política cubana Yeilis Torres pide ayuda tras perderlo todo en un incendio en EE.UU.

La expresa política cubana Yeilis Torres Cruz lanzó este lunes un desesperado llamado de auxilio a través de una transmisión en vivo en Facebook, después de que un incendio en su edificio de apartamentos en Ohio destruyera todas sus pertenencias y la dejara sin hogar junto a su bebé.

El fuego se originó en el apartamento ubicado directamente encima del suyo. Las llamas y el agua utilizada para extinguirlas arrasaron con toda la ropa de ambas.

Un segundo video corto muestra el exterior del edificio de ladrillo rojo de dos pisos con ventanas del segundo piso desde donde sale humo, las paredes ennegrecidas por el hollín y escombros dispersos en el patio.

Torres Cruz y su hija resultaron ilesas físicamente. La niña fue llevada por sus padrinos mientras la madre gestionaba la emergencia en el exterior del edificio, donde los bomberos aún trabajaban.

"Yo y la nena estamos bien. La nena está para que hacer los padrinos que vinieron a buscarla", dijo en la transmisión, visiblemente afectada.

Los bomberos le impidieron entrar al apartamento con la bebé por el riesgo de derrumbe. "Se están cayendo los cantos de techo", explicó entre lágrimas.

Torres Cruz atribuyó el siniestro a la irresponsabilidad de un vecino: "Por irresponsable fue que ocurrió eso. Porque la cantidad de drogas que se meten".

Entre las pérdidas materiales figuran documentos personales que quedaron empapados por el agua de extinción, ropa y pañales para la bebé. "Todo eso se mojó", relató.

La activista subrayó que se encuentra completamente sola en ese estado, sin familia cercana: "Estoy aquí sola con mi bebé. No se lo pido a nadie. Siempre me las he apañado sola, pero necesito ayuda".

En un momento de la transmisión reconoció que nunca antes había recurrido públicamente a pedir ayuda: "Nunca he sido de pedir ayuda ni de salir en ninguna red pidiendo ayuda. Pero de verdad que ahora estoy desesperada. Lo perdí todo".

Torres Cruz compartió su número de teléfono y pidió a sus seguidores que difundieran la transmisión para recibir apoyo. Los bomberos le informaron que podían orientarla sobre alojamiento temporal y le proporcionaron un número de referencia para llamar en español.

Yeilis Torres Cruz es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y exfiscal y jueza a quien el régimen cubano le invalidó su título profesional.

Se hizo conocida en mayo de 2021 cuando transmitió en vivo su enfrentamiento con el vocero oficialista Humberto López, quien la habría golpeado en la calle.

Fue detenida tres días después bajo acusación de "atentado" y permaneció nueve meses en prisión sin juicio, hasta ser liberada el 4 de marzo de 2022.

Durante su detención en la estación policial de 100 y Aldabó, Torres Cruz denunció haber sufrido una agresión sexual por dos hombres bajo custodia policial. En abril de 2022 quedó libre de cargos penales con una multa administrativa de 3,000 pesos.

En mayo de 2022 escapó de Cuba en balsa junto a otras 16 personas, fue interceptada por la Guardia Costera estadounidense y pasó siete meses detenida en la Base Naval de Guantánamo.

Tras una emergencia médica fue trasladada a Florida, donde el 28 de marzo de 2023 un tribunal de inmigración le concedió el asilo político. Desde entonces reside en Ohio, donde ocurrió el incendio que la dejó sin nada aproximadamente tres años después de obtener esa protección.