Opositora Yeilis Torres denuncia que fue violada por dos hombres en estación de policía cubana

La opositora cubana Yeilis Torres aseguró que sufrió de una violación sexual cuando estuvo bajo custodia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en la estación de 100 y Aldabó, La Habana.

"Me llevaron a otra celda, entraron esas dos personas e hicieron de todo", contó Torres ante las cámaras de Radio Televisión Martí.

La cubana, que recibió asilo político en Estados Unidos tras varios meses de espera, dijo que no sabe si los hombres que la violaron eran trabajadores del Ministerio del Interior u otros detenidos; lo que sí sabe es que la agresión sexual le provocó un aborto.

"Ellos (las autoridades) ya sabían que estaba embarazada, porque al entrar me hicieron todo tipo de análisis, incluida una prueba de embarazo que dio positiva. Aún así, hicieron eso", acotó.

Torres rememoró que unas horas después de la violación, comenzó a tener dolores y abortó, sin recibir ningún tipo de atención médica.

Esta cubana estuvo detenida en 100 y Aldabó tras publicar un video donde increpó al vocero oficialista Humberto Torres, quien salía de una vivienda donde supuestamente vivía su amante.

Aunque fue agredida físicamente por el presentador de la televisión estatal, ella terminó arrestada y posteriormente conducida a la prisión para mujeres de El Guatao, donde cumplió una condena de 10 meses y medio.

Torres llegó a un acuerdo con la Seguridad del Estado para salir en libertad y grabó un video donde ofrecía disculpas a López por lo que hizo, pero dice que todo fue un montaje.

"Desde que entré en 100 y Aldabó me pidieron que grabara el video y me negué, pero era el sentimiento de estar separada de mis niños, y accedí a filmar el video", aseveró.

El material se grabó fuera de la prisión, en una casa, y para ello montaron un set de filmación que incluía teleprompter y leyó todo lo que se planificó.

"Ese video lo quisieron usar para silenciarme, pero se dieron cuenta de que con Yeilis no podían", subrayó.

Poco después decidió irse de Cuba en una balsa, decisión que no fue fácil, porque no solo ponía en riesgo su vida, sino que corría el riesgo de ser deportada.

En la travesía, la embarcación donde iba fue interceptada por una unidad de Tropas Guardafronteras, quienes sabían que ella iba a bordo, y según el testimonio de la activista, le dijeron que no regresara y tratara de convencer a las autoridades estadounidenses de que le dieran asilo, porque si la deportaban iba a sufrir largas condenas de cárcel.

El resto de la historia de Yeilis Torres es más conocida, desde que pidió asilo en la embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos que la rescató, hasta la espera en la Base Naval de Guantánamo, pero dice que su mayor preocupación siguen siendo los cubanos.

"No me siento libre, por esos presos políticos que hay en Cuba y por tantas personas que conocí y se merecen una oportunidad en este país y el gobierno no se las está dando", finalizó.