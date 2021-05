Detenida en Cuba Yeilis Torres, la exfiscal agredida por Humberto López

La activista y exfiscal cubana,Yeilis Torres Cruz, miembro además de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenida este martes y trasladada al centro penitenciario de 100 y Aldabó, acusada de atentado contra el presentador de la televisión cubana Humberto López, informaron sus familiares.

En una publicación de Facebook, Torres colgó un conmovedor video donde anunciaba que sería detenida en cualquier momento. Dejó un mensaje a sus dos hijos y les pidió a sus compañeros de activismo que se mantuvieran al pendiente de su familia mientras ella respondía en prisión al proceso legal que le esperaba.

“Si este video sale a las redes es porque estoy detenida, encarcelada y están siendo violados mis derechos humanos. Soy madre de dos hijos. Mi niño menor, de 6 años, me acaba de decir que lo abrace antes de dormir, y se me quedó prendido del pecho. Sentí que ese era el último abrazo que le daré a mi bebé en mucho tiempo. Hago responsable a la dictadura cubana de lo que me suceda en prisión, hago responsable a la Seguridad del Estado de lo que me pase”, relató visiblemente conmovida la opositora.

Sobre su posicionamiento respecto a las arbitrariedades que a diario el régimen comete contra sus opositores, la joven manifestó que el derecho a la libre expresión debía ser respetado, así como la voluntad popular de elegir democráticamente a sus representantes mediante el voto en las urnas.

“Lo único que exigimos los disidentes, los mercenarios, los gusanos, es libertad. Que Cuba sea un país próspero, que las madres cubanas no tengamos que pensar qué darle de comer al día siguiente a nuestros hijos. Donde la policía esté para protegernos, no para reprimirnos, donde los representantes gubernamentales estén para sacar al país adelante, no para enriquecer sus arcas y sus bolsillos mientras el pueblo sigue sumido en la miseria”, indicó.

Asimismo, Torres pidió a sus colegas activistas dentro de la sociedad civil independiente de Cuba que no desampararan a sus hijos y a sus padres.

“A todos mis hermanos, lo único que les pido es que no dejen solos a mis niños, es que no abandonen a mi familia, que me los apoyen, que estén pendientes a ellos”, concluye el video Yeilis Torres.

En otra publicación, miembros de UNPACU revelaron que la madre de la joven había confirmado su detención.

“UNPACU, LaHabana. Según nos informa la mamá de Yeilis Torres Cruz, recibió una llamada al parecer de un represor del Departamento de la Seguridad del Estado y le informaron que Yeilis se encuentra en 100 y Aldabó en un proceso de instrucción acusada de un #FalsoDélito de #Atentado a Humberto López (cuando en realidad Humberto fué quién #Golpeó a Yeilis y la #AgredióFísicamente)”indicó la publicación.

Yeilis Torres sufrió un acto de agresión física por parte del presentador de la televisión cubana Humberto López cuando lo grababa en un espacio público y lo acusaba de estar cometiendo adulterio. López, quien también es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), se abalanzó sobre la joven para arrebatarle el teléfono. El incidente quedó documentado en una transmisión en directo en Facebook. Horas después de la directa, la propia Torres alegó haber sido golpeada por el funcionario.

Al personarse en la unidad policial correspondiente para abrir una demanda contra López, la joven terminó con una orden de arresto domiciliario y una acusación en su contra por el delito de atentado.