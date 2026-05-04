Melanie Santiler llega con un cisne a su concierto en La Habana y las redes estallan: "No es un accesorio"

La cantante cubana Melanie Santiler protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al llegar a su concierto en un hotel de La Habana acompañada de un bebé cisne y de su nuevo novio, en una escena que se volvió viral en cuestión de horas.

El video de su llegada, publicado el domingo por el medio La Familia Cubana, muestra a la intérprete llegando al lugar del concierto con el animal. «Es un bebé cisne. Es un regalo, un regalo súper especial. Ella no está contenta de haber salido de su hogar», dijo entre risas, sosteniendo al ave frente al público congregado en el lobby del hotel.

La cantante, conocida artísticamente como La Mami Fina, explicó que el cisne —al que bautizó como Odette, en referencia al personaje del ballet El lago de los cisnes— forma parte de su nueva etapa creativa: «Odette tiene mucho que ver, Odette tiene inspiración para estas nuevas etapas, por eso la traje, para que esté con su mamí fina».

Junto al animal, Santiler llegó acompañada de su nuevo novio, un joven de cabello rubio con tatuajes visibles en el cuello y los brazos, cuya presencia no pasó desapercibida. Sobre la relación, la artista fue escueta pero sonriente: «Estoy feliz, estoy contenta, es como, ya te dije, es una nueva etapa».

La cantante aprovechí el espacio para anunciar novedades en su carrera. «Viene el álbum. O sea, no viene cualquier cosa, viene el álbum», afirmó Santiler, quien había estado un período alejada de las redes mientras preparaba su material discográfico. Describió el evento como «un cierre y un inicio» de una nueva etapa.

Las reacciones en redes no tardaron en dividirse. «Cuál será la función del pato», se preguntó alguien. Mientras que también surgieron críticas directas sobre el bienestar del animal. «Los animales no son accesorios», escribió otro. Otro comentario decía: «No es que el cisne sea antisocial, es que ella lo sacó de su mundo para meterlo en uno que no le pertenece, eso es lo que da tratar un animal como accesorio y no como lo que es».

Varios usuarios también pusieron en duda la especie del ave: «Eso no es un cisne, eso es un pato de toda la vida», escribieron varios, añadiendo otra capa de debate al episodio.

No faltaron las voces defensoras. «Si fuera Lady Gaga la que sale con un pato en una entrevista la llaman IDOLA y entonces todos quisieran un pato. Como es cubana ahí viene otro cubano a criticar. Definitivamente no estamos listos para un cambio», respondió un seguidor.

Santiler, de 24 años, ha enfrentado censura en Cuba por el contenido de sus canciones y ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años. El reguetonero Yomil Hidalgo la señaló como una de las nuevas promesas de la música cubana, y Carlos Varela la elogió tras su concierto en Madrid en noviembre pasado. Sus temas han arrasado en plataformas digitales con un estilo que mezcla ritmos caribeños con referencias directas a la realidad de la Isla.

Al terminar la entrevista, la propia artista lanzó un mensaje al público para pedir apoyo para los artistas cubanos: «Apóyenle a los artistas de su país, síganle su arte de verdad. Cuando un artista se esfuerza no es solo para sí mismo, sino para ustedes también».