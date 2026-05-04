Melanie Santiler llega con un cisne a su concierto en La Habana y las redes estallan: "No es un accesorio"

La cantante cubana Melanie Santiler protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al llegar a su concierto en un hotel de La Habana acompañada de un bebé cisne y de su nuevo novio, en una escena que se volvió viral en cuestión de horas.
El video de su llegada, publicado el domingo por el medio La Familia Cubana, muestra a la intérprete llegando al lugar del concierto con el animal. «Es un bebé cisne. Es un regalo, un regalo súper especial. Ella no está contenta de haber salido de su hogar», dijo entre risas, sosteniendo al ave frente al público congregado en el lobby del hotel.
La cantante, conocida artísticamente como La Mami Fina, explicó que el cisne —al que bautizó como Odette, en referencia al personaje del ballet El lago de los cisnes— forma parte de su nueva etapa creativa: «Odette tiene mucho que ver, Odette tiene inspiración para estas nuevas etapas, por eso la traje, para que esté con su mamí fina».
Junto al animal, Santiler llegó acompañada de su nuevo novio, un joven de cabello rubio con tatuajes visibles en el cuello y los brazos, cuya presencia no pasó desapercibida. Sobre la relación, la artista fue escueta pero sonriente: «Estoy feliz, estoy contenta, es como, ya te dije, es una nueva etapa».
La cantante aprovechí el espacio para anunciar novedades en su carrera. «Viene el álbum. O sea, no viene cualquier cosa, viene el álbum», afirmó Santiler, quien había estado un período alejada de las redes mientras preparaba su material discográfico. Describió el evento como «un cierre y un inicio» de una nueva etapa.
Las reacciones en redes no tardaron en dividirse. «Cuál será la función del pato», se preguntó alguien. Mientras que también surgieron críticas directas sobre el bienestar del animal. «Los animales no son accesorios», escribió otro. Otro comentario decía: «No es que el cisne sea antisocial, es que ella lo sacó de su mundo para meterlo en uno que no le pertenece, eso es lo que da tratar un animal como accesorio y no como lo que es».
Varios usuarios también pusieron en duda la especie del ave: «Eso no es un cisne, eso es un pato de toda la vida», escribieron varios, añadiendo otra capa de debate al episodio.
No faltaron las voces defensoras. «Si fuera Lady Gaga la que sale con un pato en una entrevista la llaman IDOLA y entonces todos quisieran un pato. Como es cubana ahí viene otro cubano a criticar. Definitivamente no estamos listos para un cambio», respondió un seguidor.
Santiler, de 24 años, ha enfrentado censura en Cuba por el contenido de sus canciones y ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años. El reguetonero Yomil Hidalgo la señaló como una de las nuevas promesas de la música cubana, y Carlos Varela la elogió tras su concierto en Madrid en noviembre pasado. Sus temas han arrasado en plataformas digitales con un estilo que mezcla ritmos caribeños con referencias directas a la realidad de la Isla.
Al terminar la entrevista, la propia artista lanzó un mensaje al público para pedir apoyo para los artistas cubanos: «Apóyenle a los artistas de su país, síganle su arte de verdad. Cuando un artista se esfuerza no es solo para sí mismo, sino para ustedes también».
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Melanie Santiler en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Melanie Santiler llegó con un cisne a su concierto?
Melanie Santiler llegó con un cisne a su concierto como parte de su nueva etapa creativa. La artista explicó que el cisne, al que nombró Odette, es una fuente de inspiración para sus nuevas obras y deseaba que estuviera presente en este inicio de etapa. Bautizó al cisne en referencia al personaje del ballet El lago de los cisnes, mostrando un guiño a la cultura clásica.
¿Cómo ha reaccionado el público ante la aparición de Melanie Santiler con un cisne?
Las reacciones del público han sido mixtas. Mientras algunos usuarios criticaron el uso del cisne como accesorio, otros defendieron a la artista. Las críticas se centraron en el bienestar del animal y en la percepción de que lo estaba utilizando como un accesorio en lugar de tratarlo como un ser vivo. Sin embargo, también hubo voces que defendieron la elección de Santiler, comparando su acción con otras artistas internacionales.
¿Qué novedades anunció Melanie Santiler sobre su carrera musical durante el concierto?
Melanie Santiler anunció la llegada de un nuevo álbum. La cantante aprovechó la ocasión para informar al público sobre su próximo material discográfico, señalando que representa un cierre y un inicio de una nueva etapa en su carrera. Este anuncio generó expectativa entre sus seguidores, quienes esperan el lanzamiento de su nuevo trabajo tras un periodo de ausencia en redes.
¿Cuál es la relación de Melanie Santiler con la censura en Cuba?
Melanie Santiler ha enfrentado censura en Cuba por el contenido de sus canciones. La artista ha sido criticada por tratar temas polémicos como el hambre en Cuba en sus letras, lo que ha generado problemas con las autoridades. Sin embargo, Santiler ha mantenido su postura y continúa cantando sus temas sin censurarse, defendiendo su derecho a expresar la realidad cubana a través de su música.
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