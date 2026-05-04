«El coco que me hace coquito eres tú»: El video de Rachel Arderi que dejó aturdido a Oniel Bebeshito

La influencer cubana Rachel Arderi publicó en Instagram un video promocional en bikini dorado que encendió las redes y arrancó una reacción inesperada de su pareja, el cantante Oniel Bebeshito.

El contenido, una colaboración publicitaria con una clínica estética, muestra a Rachel a orillas del mar, con un bikini dorado metálico con detalles de cadena en la cintura y sosteniendo cocos blancos en ambas manos. El texto del post rezaba: «El verano ya casi llega ¿Lista para sentirte como quieres verte?».

La publicación acumuló más de 16,500 me gusta en menos de 24 horas, pero el comentario que se robó toda la atención fue el de Bebeshito: «El coco que me hace coquito eres tú ».

El piropo, que aprovechó con humor los cocos que Rachel sostenía en el video, desató una cadena de reacciones entre los seguidores.

Captura Instagram / Rachel Arderi

«Tu no eres fácil jjjjj», escribió un usuario; « qué ideas», sumó otra; «Coordina las ideas, men», remató un internauta que al parecer esperaba más del reguetonero.

Estos no fueron los únicos en reaccionar, muchos usuarios dejaron piropos, elogios y hasta algún que otro comentario subido de tono para la modelo cubana.

Esta no es la primera vez que Bebeshito protagoniza el momento más comentado de un post de su pareja, pues en los comentarios suele mostrarse derretido de amor por su esposa.

Esta dinámica pública, cariñosa y en ocasiones un tanto picante es uno de los sellos de la pareja, que cada vez acumula más seguidores en redes.

Con el verano a la vuelta de la esquina, todo indica que los posts de Rachel —y los comentarios de Bebeshito— seguirán dando de qué hablar.