Así se amanece en casa de Bebeshito y Rachel Arderi: Pegaditos y bailando bachata

Porque no todo el mundo se despierta un día cualquiera y lo convierte en un clip viral... pero Rachel Arderi y Bebeshito sí pueden.

La influencer regaló este viernes una dosis de azúcar doméstica cuando se le ocurrió —con toda la naturalidad del mundo— sacar el teléfono mientras bailaba bachata en su propia cocina junto al reguetonero.

Pijamas puestos, un poco despeinados y sin filtros, y "Mi lokita" de Romeo Santos y Prince Royce sonando de fondo. Nada del otro mundo... pero suficiente para captar la atención de sus seguidores.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Pegaditos, entre risas y con esa complicidad de pareja que no se finge ni en novela, los dos demostraron que la química que se les ve en redes no es cuento. Aquí no hay luces de estudio ni filtros rebuscados: solo cocina, ropa cómoda y tremendo sabor pa' la bachata.

Pero ojo, que el video tiene doble mensaje: Rachel acompañó el clip con un mensaje de que ambos estarán este sábado en el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en el Kaseya Center de Miami. O sea, primero ensayan en casa y luego van a ver a los dueños del tema en vivo.

Una vez más esta pareja demuestra que tiene un don especial: convertir el día más normal en contenido que todo el mundo quiere ver.