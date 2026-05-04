¡Una guerrera! Madre cubana cuenta cómo quedó parapléjica durante su travesía a EE.UU. e inspira con su historia de superación

Una cubana que se identifica en TikTok como «Alana's mom» (@ailetdiaz_96) relató en una serie de tres videos cómo quedó parapléjica hace aproximadamente cuatro años durante su travesía migratoria desde Nicaragua hacia Estados Unidos, cuando la van en que viajaba junto a otros cubanos perdió el control y cayó por un barranco en las afueras de Veracruz, México.

«Hace cuatro años decidí comenzar la travesía desde Nicaragua hasta Estados Unidos con todos los cubanos, con millones de cubanos», narró la mujer en el primero de sus videos, publicado el 29 de abril.

Según su relato, el trayecto desde Nicaragua hasta México duró unos 15 días. Al llegar, los migrantes fueron llevados a zonas sin cobertura de comunicación y montados de noche en vans sobrecargadas. Antes del accidente, el vehículo sufrió un pinchazo y fue detenido por la policía, señales que ella interpreta como advertencias que nadie atendió.

«A las siete de la mañana le escribo a mi papá y le digo que todo iba bien y creo que me quedé dormida. Ya desde ese momento no recuerdo nada más», contó.

Su cerebro borró el impacto. «Sé que eso se llama estrés postraumático», explicó. Solo conoce los detalles por el testimonio de quienes la acompañaban: «El carro perdió el control y se fue por un barranco porque íbamos a mucha velocidad».

Fue trasladada a un pequeño hospital donde no pudieron operarla. Esperó cuatro días hasta que su padre viajó desde Cuba para acompañarla. Luego la llevaron a un hospital privado donde, según dijo, «tuvimos que pagar todo, hasta las sábanas». La operación, realizada el día 19, duró ocho horas y durante ella sufrió un paro cardíaco.

El diagnóstico fue una lesión medular completa a nivel T4: pérdida total de movilidad y sensibilidad desde el pecho hacia abajo. «De pecho hacia abajo pierdo todos los músculos del abdomen, todos los músculos de los pies y todos los nervios», detalló. Las consecuencias incluyen pérdida de control de esfínteres, uso permanente de catéter, infecciones urinarias recurrentes e incapacidad para regular la temperatura corporal. También sufrió fractura de clavícula y contusiones pulmonares.

Tras un mes de hospitalización, la mujer y su esposo vivieron ocho meses en México sin trabajo ni dinero antes de decidir continuar hacia EE.UU. El cruce fue otro calvario: después de pasar el río en bote, enfrentaron un tramo de montaña cubierto de fango que era casi imposible de subir en silla de ruedas.

«Yo le dije a mi esposo: déjame aquí y sigue tú, porque es imposible», recordó. En ese momento crítico, un joven cubano desconocido apareció y los ayudó a superar el tramo. «Vino un muchacho cubano que de verdad no recuerdo ni su nombre y nos ayudó, y gracias a él pudimos subir ese tramo».

La ruta que siguió esta mujer fue la misma que recorrieron miles de cubanos a partir de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visa para ciudadanos de la isla. Esa vía ha sido escenario de múltiples tragedias: tres cubanos murieron en Veracruz en marzo de 2022, seis migrantes cubanos fallecieron en San Luis Potosí cuando un autobús cayó por un barranco, y al menos 18 migrantes murieron en un accidente en Nicaragua en julio de ese mismo año.

A pesar de todo, los intentos de la mujer por ingresar legalmente a EE.UU. fracasaron. «Hicimos todo el proceso para entrar legal pero no: nada se me aprobó, ni visa ni parole, nada se me aprobó», concluyó. Fue entrevistada por Telemundo mientras solicitaba una visa, sin resultado. Finalmente entró al país de forma irregular, en silla de ruedas, después de uno de los trayectos migratorios más duros que se hayan documentado públicamente.

Los tres videos publicados entre el 29 de abril y el 2 de mayo acumularon más de 88,000 visualizaciones combinadas y generaron cientos de comentarios de apoyo de la comunidad cubana, convirtiendo su historia en un testimonio descarnado del precio humano que paga la migración forzada por la dictadura.