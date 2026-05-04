Sacan del mercado millones de termos por fallo que dejó a tres personas con ceguera permanente en EE.UU.

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El fabricante de recipientes isotérmicos para alimentos y bebidas Thermos LLC ordenó retirar del mercado 8.2 millones de envases en Estados Unidos tras recibir 27 reportes de consumidores golpeados por tapones que salieron expulsados con fuerza al abrir los productos, un defecto que dejó a tres personas con pérdida permanente de la visión.

La medida fue impulsada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), que emitió el aviso oficial de retiro el pasado 30 de abril.

La entidad describió claramente el peligro: "Si se almacenan alimentos o bebidas perecederas en el recipiente durante un período prolongado, el tapón puede salir disparado con fuerza al abrirlo, lo que puede provocar lesiones graves por impacto y laceraciones para el consumidor".

El retiro abarca aproximadamente 5.8 millones de frascos para alimentos Stainless King y 2.3 millones de botellas Sportsman para alimentos y bebidas, todos vendidos a un precio aproximado de 30 dólares.

El problema radica en un defecto de diseño: "El tapón de los tarros y botellas afectados no tiene válvula de alivio de presión en el centro", según indicó la CPSC.

Cuando se almacenan alimentos perecederos o bebidas durante un período prolongado, se acumula presión interna que, al abrir el recipiente, puede hacer que el tapón salga disparado con fuerza e impacte directamente al usuario en la cara.

Thermos confirmó haber recibido 27 reportes de incidentes, "incluidas lesiones que requirieron atención médica", y precisó que tres consumidores "informaron haber sufrido pérdida permanente de visión tras recibir el impacto en el ojo".

Los modelos afectados son los frascos Thermos Stainless King (SK3000 de 16 oz y SK3020 de 24 oz, fabricados antes de julio de 2023) y las botellas Thermos Sportsman (SK3010 de 40 oz, todas las unidades).

Los envases se vendieron en varios colores y en tamaños de 16 oz (modelo SK3000), 24 oz (modelo SK3020) y 40 oz (modelo SK3010).

El número de modelo aparece impreso en la parte inferior del recipiente y la marca Thermos figura en el lateral.

Los productos se vendieron entre marzo de 2008 y julio de 2024 en tiendas físicas como Walmart y Target, y en plataformas en línea como Amazon.com, Walmart.com, Target.com y Thermos.com.

Las autoridades instan a los propietarios a dejar de usar los productos de inmediato y contactar a la empresa para obtener un reemplazo gratuito.

Los dueños de los modelos SK3000 y SK3020 deben desechar el tapón defectuoso y enviar una foto a Thermos para recibir un tapón de alivio de presión de repuesto sin costo.

Los propietarios del modelo SK3010 deben devolver el producto completo usando una etiqueta de envío prepagada que proveerá la empresa, y recibirán una botella de reemplazo (modelo SK3030).

Para más información, los consumidores pueden llamar al 662-563-6822 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 3:30 p.m. hora central, o visitar el sitio de soporte de Thermos.

Este retiro no es un caso aislado. En julio de 2025, Walmart retiró aproximadamente 850,000 botellas Ozark Trail de 64 oz por un defecto idéntico: la tapa de rosca podía expulsarse con fuerza al acumularse presión interna, causando tres incidentes de lesiones faciales, dos de ellos con pérdida permanente de visión.

Ambos casos revelan un patrón preocupante en recipientes térmicos de acero inoxidable que carecen de válvulas adecuadas de liberación de presión, un defecto de diseño que la CPSC ha calificado como riesgo de "graves impactos y laceraciones".

En meses recientes se han registrado otros retiros de productos por riesgos a la salud en Estados Unidos, incluyendo el retiro de millones de frascos de gotas oftálmicas en farmacias y el retiro de más de un millón de bolsas de queso rallado por posible contaminación, lo que refleja una vigilancia creciente de la CPSC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre productos de consumo masivo.

La CPSC publicó el aviso oficial del retiro de Thermos con el número de identificación 26-444, disponible en el sitio oficial de la comisión federal, donde los consumidores pueden verificar si sus productos están incluidos en la alerta.