FBI Miami lanza duro mensaje tras condena de excongresista cubanoamericano por operar para el régimen de Maduro

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El FBI Miami emitió un contundente mensaje este lunes tras la condena del excongresista cubanoamericano David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer por actuar como agentes no registrados del régimen venezolano de Nicolás Maduro, en relación con un contrato de 50 millones de dólares con PDVSA.

El veredicto unánime fue emitido el pasado jueves por un jurado federal en Miami, al término de un juicio de cinco semanas que comenzó el 16 de marzo y en el que se presentaron 14 testigos y miles de documentos, mensajes de texto, correos electrónicos y registros financieros.

El agente especial a cargo del FBI Miami, Skiles, fue directo en su declaración pública: «El veredicto de hoy envía un mensaje claro y poderoso: nuestros procesos democráticos no están en venta a adversarios extranjeros».

«Al elegir priorizar la codicia personal sobre la transparencia legal, David Rivera y Esther Nuhfer violaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros al hacer lobby en beneficio del gobierno venezolano», añadió Skiles.

El funcionario subrayó que los acusados «usaron mensajes codificados y lavaron millones de dólares para financiar estilos de vida personales y campañas políticas, creyendo que podían operar en las sombras».

«Esta condena demuestra que, sin importar cuánto "lenguaje codificado" se use o cuán influyentes sean los conspiradores, el FBI y sus socios permanecerán firmes en identificar e investigar a quienes sirvan encubiertamente a intereses extranjeros a expensas de la confianza del pueblo estadounidense», concluyó Skiles.

El esquema giró en torno a un contrato firmado en 2017 con PDV USA, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para promover los intereses del régimen de Maduro en Washington sin registrarse ante el Departamento de Justicia.

Rivera recibió un pago inicial de más de cinco millones de dólares para organizar reuniones entre funcionarios venezolanos —incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez— y legisladores estadounidenses, con el objetivo de flexibilizar las sanciones contra el régimen de Maduro durante el primer mandato de Trump.

Entre los legisladores contactados figuraban el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions.

Rubio, actual Secretario de Estado y amigo cercano de Rivera desde sus años en la política estatal de Florida, llegó a figurar en la lista de posibles testigos de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Rivera destinó unos 600,000 dólares del dinero recibido a su campaña fallida para la legislatura estatal de Florida en 2018 y a gastos personales. Nuhfer, por su parte, utilizó unos 455,000 dólares para adquirir una residencia en Key Colony Beach, Florida.

Tras el veredicto, la jueza Melissa Damian ordenó la detención inmediata de Rivera al revocar su fianza, argumentando riesgo de fuga.

Rivera había sido arrestado por primera vez en diciembre de 2022 en el aeropuerto de Atlanta y había negado todos los cargos, alegando que sus gestiones buscaban debilitar al chavismo, no apoyarlo.

Fue condenado por siete cargos, entre ellos conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, lavado de dinero y cuatro cargos de transacciones con bienes derivados de actividad criminal. Nuhfer fue condenada por cuatro cargos similares. Un aliado de Trump también testificó durante el juicio contra el excongresista.

El monto total sujeto a decomiso asciende a 20 millones de dólares. Rivera enfrenta hasta 60 años de prisión y Nuhfer hasta 30. La sentencia está programada para el 22 de julio de 2026.

Rivera, de 60 años, es hijo de exiliados cubanos. Sus padres huyeron tras la revolución de Fidel Castro. Siempre se declaró como un férreo opositor a los regímenes comunistas y socialistas de América Latina.