Embajada de Rusia en Cuba hace el ridículo y desmiente supuesto submarino nuclear en La Habana

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La Embajada de Rusia en Cuba publicó este lunes un desmentido en su cuenta oficial de Facebook en el que reconoció que las imágenes que circulan en redes sociales sobre el supuesto arribo de un submarino nuclear ruso a la bahía de La Habana «no corresponden a la realidad».

El bulo fue difundido por la cuenta verificada @DD_Geopoliti (DD Geopolitics) en X, que publicó el texto «BREAKING: Un submarino nuclear ruso ha llegado hoy a La Habana, Cuba, a solo 90 millas de Estados Unidos. El submarino entró al puerto de La Habana frente al histórico monumento... con marineros rusos visibles en cubierta».

La embajada rusa aclaró, con un tono que no pudo disimular la incomodidad del momento, que el material corresponde en realidad a la visita de una flotilla de la Marina de Guerra rusa a La Habana realizada en junio de 2024, no a ningún evento reciente.

«Aunque quisiéramos que sea cierto, lamentamos comunicar a nuestros seguidores que las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el supuesto arribo a la bahía de La Habana de un submarino nuclear ruso no corresponden a la realidad», escribió la representación diplomática, palabras que también dejan entrever una amenaza.

La frase «aunque quisiéramos que sea cierto» resultó especialmente reveladora: la propia embajada admitió implícitamente que habría celebrado la noticia de ser verdadera.

Las imágenes reutilizadas corresponden a la llegada del submarino nuclear K-561 Kazan a la bahía de La Habana el 12 de junio de 2024, cuando una flotilla de cuatro buques de la Flota del Norte rusa —integrada también por la fragata Almirante Gorshkov, el petrolero Pashin y el remolcador Nikolai Chiker— realizó una visita oficial que fue la primera presencia de un submarino ruso con capacidad nuclear en el Caribe en más de 30 años.

La publicación mostraba el submarino pasando frente al Castillo del Morro, el emblemático faro de la entrada a la bahía habanera, escena que efectivamente ocurrió en 2024 y que en su momento generó una enorme tensión geopolítica.

El submarino Kazan zarpó de La Habana el 17 de junio de 2024 tras cinco días de visita, durante los cuales Miguel Díaz-Canel subió a bordo de la fragata y el submarino rusos en un gesto de ostentación política.

Una segunda flotilla rusa, compuesta por el buque escuela Smolny, la patrullera Neustrashimy y el petrolero Yelnya, llegó a La Habana entre el 26 y el 30 de julio de 2024, lo que también pudo haber sido fuente de parte del material reutilizado.