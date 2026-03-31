Irán, Venezuela y Cuba: Cómo el régimen usa la guerra como propaganda para sobrevivir

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Mientras Estados Unidos bombardea posiciones en Irán como parte de la llamada “Operación Furia Épica” y consolida su influencia en la Venezuela post-Maduro tras la captura del líder chavista en enero, Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

Apagones diarios de horas, escasez persistente y una economía en caída libre marcan la vida cotidiana en la isla. Sin embargo, ese no es el centro del relato en los medios oficialistas bajo control del Partido Comunista.

El foco está en otra parte: en la “agresión imperial”, en la “violación del derecho internacional”, en el “peligro para la paz mundial”.

La cobertura cubana de la guerra en Irán no es simplemente ideológica. Es funcional. Forma parte de una estrategia más amplia: convertir la geopolítica en un recurso para retener el poder. No es información: es encuadre.

Los medios estatales cubanos no están narrando la guerra como un conflicto complejo entre actores con responsabilidades diversas. Están fijando un marco desde el primer momento: Estados Unidos e Israel como agresores; Irán como país atacado.

El lenguaje es reiterativo y sin fisuras: “agresión”, “ilegalidad”, “amenaza global”. No hay zonas grises. Y no las hay porque no se buscan. La prensa oficial no describe la realidad: la ordena en función de una necesidad política.

Ese encuadre cumple varias funciones dentro de Cuba.

En primer lugar, desplaza el foco. En lugar de una crisis estructural del modelo económico, lo que se proyecta es un país sometido a un entorno internacional hostil.

La escasez y los apagones dejan de ser consecuencia directa de decisiones internas y pasan a interpretarse como resultado de un escenario global adverso.

En segundo lugar, construye una mentalidad de asedio. Si Estados Unidos aparece como actor agresivo en Oriente Medio, en América Latina y en otros escenarios, la presión sobre Cuba deja de ser excepcional y se convierte en parte de un patrón "imperialista".

Y en tercer lugar, deslegitima deliberadamente la política de Washington. Si EE. UU. viola el derecho internacional en Irán, su presión sobre Cuba puede presentarse como otra expresión de ese mismo comportamiento.

El resultado es una narrativa coherente y útil: reduce la responsabilidad interna del régimen, refuerza la cohesión y prepara a la población para una crisis prolongada.

Pero este discurso no surge en el vacío. Responde a un momento geopolítico muy concreto. Estados Unidos no está operando en un solo frente y sus acciones buscan debilitar a sus grandes adversarios: Rusia, China, Irán y sus proxis.

En Irán mantiene una guerra abierta con implicaciones globales. En Venezuela ha pasado de la presión a la intervención directa y ahora gestiona un proceso de transición política y reconfiguración económica. Y en Cuba sostiene una estrategia de presión intensa, especialmente en el ámbito energético.

Esto no significa que Washington esté distraído. Significa que está desplegado. Y ese matiz es clave para entender el cálculo de La Habana.

Para el régimen cubano, Venezuela es al mismo tiempo una advertencia y una oportunidad. La caída de Maduro supuso la pérdida de su principal sostén externo durante décadas, pero también dejó una lección más inquietante: Estados Unidos ha demostrado que puede escalar, intervenir y rediseñar el equilibrio político de un país aliado.

Ese precedente pesa. Pero al mismo tiempo, la gestión del escenario venezolano exige recursos, atención política y capital estratégico. No es un proceso inmediato ni sencillo.

Y ahí aparece la otra lectura: mientras Washington se implica en varios frentes simultáneamente, la presión sobre Cuba podría volverse menos sostenida, más irregular o más negociable.

Ese es el margen al que aspira el régimen. Porque su objetivo no es vencer, sino resistir, ganar tiempo. No necesita derrotar a Estados Unidos, sino sobrevivir más tiempo que su fase de máxima presión -acotada por los tiempos de su democracia-, algo en lo que el régimen tiene sobrada experiencia.

Pero esa lectura encierra una contradicción de fondo: el mismo escenario que sugiere que Estados Unidos está demasiado extendido también demuestra que puede actuar con fuerza en varios frentes a la vez. Y ahí está el problema para La Habana.

La actual administración estadounidense no solo ha elevado el tono: ha demostrado capacidad real de ejecución. La intervención en Venezuela y la ofensiva en Irán no son episodios aislados, sino parte de una lógica estratégica coherente. No es solo retórica. Es práctica.

A esto se suma una variable clave: el calendario político. Las elecciones de medio mandato de noviembre podrían alterar el equilibrio interno en Washington. Pero hasta entonces, el incentivo es claro: mostrar resultados, proyectar fuerza y consolidar una línea dura en política exterior.

Para el régimen cubano, la conclusión es incómoda. El mismo contexto que abre una ventana para ganar tiempo también confirma que enfrenta a un adversario con capacidad y disposición para escalar.

Cuba no está ante un rival distraído, sino ante uno que ha demostrado que puede actuar en varios frentes al mismo tiempo.

En ese escenario, la narrativa mediática oficialista cobra pleno sentido. Al presentar a Estados Unidos como un agresor global y subrayar los costes humanos y políticos de sus acciones, el aparato comunicativo del régimen no solo informa: organiza la percepción de la realidad en función de su propia supervivencia.

No es un complemento del poder. Es un mecanismo de defensa.

Porque en el fondo, el régimen cubano no solo enfrenta una crisis económica profunda o una presión externa creciente. Enfrenta algo más decisivo: la necesidad de que esa realidad sea interpretada de una manera que le permita seguir gobernando.

Y en esa batalla, la propaganda no es opcional. Es una condición de supervivencia.