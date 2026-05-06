Hablan jóvenes cubanos dueños de la joyería I-220A en Miami

Tres de los cuatro dueños de la joyería I-220A

Cuatro jóvenes cubanos originarios de Camagüey abrieron una joyería en Miami y la bautizaron con el nombre del documento migratorio que marcó sus vidas en Estados Unidos: I-220A, el mismo formulario que dos de ellos recibieron al ingresar al país.

Con menos de cinco años en el país y sin residencia permanente dos de ellos, convirtieron su historia migratoria en identidad empresarial.

El nombre no surgió de una reunión de negocios ni de una agencia de publicidad. Fue una ocurrencia espontánea durante un viaje en auto.

«Íbamos un día manejando los cuatro en el carro y les dije: ¿Qué tal si cuando abramos nuestra joyería le ponemos I220A?», dijo en recientes declaraciones a Telemundo 51, Neyser Noy, uno de los propietarios.

“Lo más importante del nombre es demostrar que bajo libertad todo es posible”, añadió, y apunto que solo se "necesita sacrificio y ganas de echar adelante”.

La propuesta no convenció a todos de inmediato.

«Yo no estaba de acuerdo… pero después empezamos a hablar y le cogí cariño al nombre», admitió Ángel David Cervantes, otro de los socios.

Hoy, el negocio crece con cada vez más clientes y realiza envíos a distintas partes del país.

La joyería fue presentada oficialmente en Instagram en marzo de 2026 bajo el lema «Los sueños no tienen fronteras», y desde entonces se convirtió en símbolo de emprendimiento cubano en el exilio.

Detrás del escaparate hay años de esfuerzo que los propietarios no ocultan.

Diana Miranda, una de las socias, relató su camino con una crudeza que resume lo que vivieron muchos cubanos recién llegados.

«Tenía dos trabajos, por la mañana uno, por la tarde otro… me iba caminando porque no tenía carro… 40 o 50 minutos caminando», relató

Otro de los propietarios lo resumió en una sola frase: «Todo lo que he logrado, es porque lo he luchado».

Como gesto de solidaridad con quienes comparten su situación, la joyería ofrece un 10% de descuento a clientes que también tengan estatus migratorio I-220A, una estrategia que refuerza el vínculo con la comunidad.

«Seremos la franquicia I-220A de Miami»

Los dueños de la joyería han tomado sus precauciones legales, pero no pierden la esperanza ni la ambición.

Neyser Noy lo dijo con la misma claridad con la que propuso el nombre aquel día en el carro:

«El nombre lo mantendremos para toda la vida, porque es la insignia, es la huella, y es lo que nos va a quedar para la historia. Gracias a Dios nos ha ido bien y si nos sigue yendo bien, seremos la franquicia de joyería I-220A de Miami», concluyó.

Gratitud y mensaje a otros cubanos con I-220A

A pesar de la incertidumbre legal que rodea a casi 500,000 cubanos con ese documento en Estados Unidos, los dueños de I-220A Joyería se muestran agradecidos con las oportunidades encontradas.

«Este país que nos abrió las puertas, más allá de la incertidumbre de un proceso legal, nos ha permitido todos los beneficios: nuestro permiso de trabajo, nuestra licencia», dijeron.

Para otros cubanos en su misma situación, Ángel David Cervantes tiene un mensaje directo: «Que no se aferren a un papel o a un estatus… que aquí se vino a echar pa'lante… a meter mano… a lo que vinimos».

Esta actitud se inscribe en una tendencia más amplia: desde 2024, cubanos con I-220A han abierto barberías, salones de belleza y reposterías en Miami, convirtiendo el emprendimiento en respuesta colectiva a la incertidumbre migratoria.

Lo que dicen los abogados

Sin embargo, tener un negocio no resuelve el problema migratorio, advierten los expertos.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano fue clara:

«Son factores positivos que apoyan la solicitud, pero desafortunadamente no garantiza una aprobación el hecho de tener un negocio o propiedades».

La abogada de planificación patrimonial, Natasha Pérez, añadió una recomendación práctica.

«Es muy importante, porque si no están, ¿quién tiene el poder para manejar el negocio? Entonces tienen que dejar las cosas claras, para que no quede en el aire en caso de detención o deportación», advirtió.

El contexto legal es complejo. Una corte de Estados Unidos tomó decisión sobre cubanos con I-220A que los excluye del ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, aunque hay dos demandas activas para que el documento sea reconocido como parole.

Mientras tanto, las detenciones de migrantes cubanos se han intensificado bajo la administración Trump.