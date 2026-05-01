Abogado advierte sobre detenciones de migrantes cubanos en trayecto entre Miami-Dade y los Cayos

El abogado de inmigración, Avelino González, ha lanzado una advertencia pública al indicar que el trayecto entre el condado de Miami-Dade y los Cayos de Florida se ha convertido en una suerte de frontera en la que ICE detiene a cubanos con I-220A a diario.

La afirmación fue hecha a la periodista Gloria Ordaz durante el programa "Encuentro Virtual", de Telemundo 51.

González indicó que la zona entre Miami-Dade y los Cayos se ha convertido en una especie de frontera interna donde las autoridades de inmigración intensifican los controles contra cubanos con estatus irregular.

«Las redadas se están produciendo todos los días», advirtió González.

«Ya prácticamente lo que sucede entre Miami-Dade y los Cayos es una frontera», añadió.

El abogado relató el caso de uno de sus clientes, un cubano detenido mientras viajaba desde Marathon hacia Miami.

Su esposa, que también porta un documento I-220A, no ha podido ir a visitarlo por miedo a ser arrestada en el trayecto.

«Está aterrorizada… piensa que si sale hacia Marathon, la pueden parar también», explicó González.

González denunció además que ni siquiera quienes tienen apelaciones pendientes están a salvo: «Hay gente que tiene apelaciones pendientes en el Board of Immigration Appeals en Virginia, que se supone que son intocables, y los han agarrado y aparecen en México los cuatro días».

A pesar del clima de temor, González no descartó las vías legales disponibles: «Yo no he perdido la fe en los circuitos de apelación federal. Todavía puede suceder algo en un circuito de apelación federal».

Como es sabido, el documento I-220A permite la liberación temporal bajo supervisión de migrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero no otorga estatus migratorio definitivo ni protege contra nuevas detenciones.

Al no equivaler a una admisión formal ni a un permiso de libertad condicional, impide a los cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente.

González describió el mecanismo legal que atrapa a estos migrantes como algo deliberado.

«La realidad es que eso está hecho a propósito. Si paran la residencia, ICE no considera las aplicaciones pendientes, y cuando llegas delante de un juez, ese juez no tiene jurisdicción sobre esa aplicación. Por lo tanto, lo único que te queda es el asilo… y mayormente la gente termina siendo deportada», afirmó.

La situación se agravó tras la proclamación presidencial de Trump firmada en diciembre de 2025, que suspendió todos los trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela. Eso incluye ajustes de estatus, extensiones de estadía y cambios de estatus.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno.

Según un reciente análisis del Instituto Cato, basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las aprobaciones de residencias para cubanos cayeron un 99,8%: de más de 10,000 mensuales en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026.

Al mismo tiempo, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024.

En abril, un juez federal de Maryland ordenó reactivar solicitudes de residencia para 83 inmigrantes demandantes, declarando ilegal la suspensión indefinida impuesta por la administración Trump.

En marzo, abogados ya habían presentado una demanda federal colectiva por retrasos en más de 100,000 residencias cubanas.

El analista político de Telemundo 51, Alex Penelas, consideró que esta política migratoria tendrá escaso efecto electoral en los candidatos republicanos de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

«Va a ser muy poco el impacto político, a pesar de que sí, que podrían tener algunos familiares que voten en las elecciones, pero esa generación que más bien se ve afectada por estas decisiones, francamente es la parte del votante que menos participa en las elecciones», argumentó.

Penelas señaló que los nuevos inmigrantes cubanos están más enfocados en la supervivencia cotidiana que en la participación cívica.

«Están más preocupados, Gloria, por lo del día a día de la vida, de mandarle comida, medicina, ayuda a los familiares en Cuba. O sea, lo que no tuvieron en Cuba tampoco lo ejercen acá», aseveró.

«El voto fuerte del cubano en esta comunidad es el exilio histórico… y la cifra lo demuestra», concluyó Penelas, en referencia al bloque electoral que sigue siendo determinante en las primarias y en las elecciones generales de noviembre.