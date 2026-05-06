Vecinos defienden a cubano acusado de apuñalar a otro hombre en Hialeah

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Los vecinos de Karel Díaz González, cubano de 46 años arrestado el pasado domingo en Hialeah, salieron en su defensa ante los medios y aseguran que el acusado habría actuado en respuesta a una agresión previa.

Sin embargo, se trata de una versión que contradice tanto el testimonio de la víctima como las imágenes captadas por cámaras de vigilancia.

El ataque y la versión policial

El incidente ocurrió alrededor de las 8:18 de la noche del domingo en el bloque 767 de la West 2nd Avenue, según el informe de arresto de la Policía de Hialeah, citado por la prensa.

Los agentes encontraron a la víctima, identificada como Osvaldo Fuentes, sentada en el suelo mientras familiares intentaban contener el sangrado de múltiples heridas en la parte posterior de la cabeza y el cuerpo.

Fuentes fue trasladado al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital con lesiones que ponían en riesgo su vida y tuvo que ser sometido a cirugía por una herida en la parte baja de la nuca.

La víctima declaró a las autoridades que no conocía a su agresor, y que el ataque no tuvo motivo aparente: «Yo no sé por qué pasó esto… yo no lo conozco».

Eddie Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, respaldó esa versión: «Dice la víctima que él no conoce al sospechoso. Que no hubo una confrontación… dice que no fue provocado, no sabe por qué este hombre decidió atacarlo con un arma».

Las imágenes de vigilancia muestran a Díaz González conversando con Fuentes bajo un toldo, regresando a su apartamento y saliendo minutos después con un cuchillo de cocina de gran tamaño en posición de ataque, mientras la víctima intentaba huir.

El arma fue recuperada debajo de un vehículo estacionado en las cercanías. Díaz González enfrenta un cargo de intento de homicidio en segundo grado con un arma mortal.

La defensa de los vecinos

A pesar de la evidencia, varios residentes del vecindario salieron públicamente a defender al acusado con una versión distinta de los hechos.

Olga Lidia Gutiérrez, vecina de Díaz González, cuestionó la versión del ataque al azar.

«¿Cómo va a ser una persona que él no conoce si vino a buscarlo a su casa? Porque estaba en su casa. Si el muchacho sale corriendo, es sentido común», cuestionó la mujer en declaraciones a Telemundo 51.

La misma vecina aseguró que el acusado «es una persona maravillosa» que nunca había causado problemas en la comunidad.

Un tercer vecino añadió: «Todo el mundo dice que fue que el señor le tiró una piedra, le partió la cabeza primero, se metió con él primero y por eso él hizo eso».

El propio Díaz González, al abrir la puerta de su apartamento con sangre visible en una oreja, declaró espontáneamente -antes de ser interrogado- que había sido atacado primero.

Tras ser informado de sus derechos, se negó a declarar.

Sin fianza y con defensor público

El lunes, Díaz González compareció ante una jueza, quien le asignó un defensor público y ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación.

En Florida, la ley conocida como «Stand Your Ground» permite invocar inmunidad a quienes actúen en defensa propia sin obligación de retirarse de una situación amenazante.

Sin embargo, las imágenes de vigilancia -que muestran al acusado saliendo activamente de su apartamento con el cuchillo- complican considerablemente esa posible defensa.

La investigación del caso de Karel Díaz González continúa abierta mientras las autoridades determinan qué provocó exactamente el enfrentamiento y si existió alguna agresión previa que pudiera modificar los cargos presentados.

Este caso se suma a una serie de incidentes similares en Hialeah y el área metropolitana de Miami.