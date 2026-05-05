Arrestan a cubano en Hialeah por apuñalar a desconocido con un cuchillo de cocina en ataque al azar

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El cubano Karel Díaz González, residente en Hialeah, fue arrestado este domingo acusado de apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina, en lo que la policía consideró un aparente ataque al azar.
Díaz González, de 46 años, enfrenta un cargo de intento de homicidio en segundo grado con un arma mortal, según el informe de arresto.
El violento ataque ocurrió alrededor de las 8:18 p.m., en el bloque 767 de la West 2nd Avenue, adonde acudieron agentes de la Policía de Hialeah tras un reporte de apuñalamiento.
Los oficiales encontraron en el lugar a la víctima sentada en el suelo, mientras familiares le aplicaban presión sobre múltiples heridas de arma blanca en la parte posterior de la cabeza y en el cuerpo, para intentar contener el sangrado.
Según el reporte policial, la víctima -identificada como Osvaldo Fuentes por medios de comunicación- declaró a los investigadores que no conocía a su agresor e ignoraba el motivo del ataque. «Yo no sé por qué pasó esto… yo no lo conozco», afirmó.
El herido fue trasladado al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital con lesiones que ponían en riesgo su vida y tuvo que ser sometido a una cirugía por una herida en la parte baja de la nuca.
En la escena, los investigadores siguieron un rastro de sangre que los condujo hasta una funda de cuchillo en el jardín delantero de una residencia cercana, y luego hasta el apartamento de Díaz González, en el 128 West de la calle 7, donde hallaron sangre en la entrada y en la manija de la puerta principal.
Al abrir la puerta, el sospechoso tenía sangre visible en una oreja y, según el reporte, «dijo espontáneamente que lo habían atacado primero».
Sin embargo, imágenes de cámaras de vigilancia del área donde ocurrió el ataque contradicen su versión. Las grabaciones muestran a Díaz González conversando con la víctima bajo un toldo, antes de ingresar a su apartamento; poco después sale de la vivienda con un cuchillo de cocina de gran tamaño en «posición de ataque» y corre hacia el hombre, que intentó huir.
El arma fue recuperada posteriormente debajo de un vehículo estacionado en las cercanías.
Tras ser informado de sus derechos, Díaz González se negó a declarar.
El acusado compareció ante un juez este lunes, quien le asignó un defensor público y ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza, decisión que refleja la gravedad del cargo y el riesgo que representa para la comunidad, según el proceso judicial en curso.
En otro alarmante caso reportado recientemente en Miami, el boxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban, de 29 años, fue arrestado por un ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido.
Otro cubano fue detenido en enero, en el noroeste de Miami-Dade, por la brutal agresión contra su cuñado con un cuchillo, en un hecho que alarmó a la comunidad por la violencia del ataque, que puso en riesgo la vida de la víctima. En julio pasado, en la ciudad de Hialeah, la policía puso bajo custodia a un hombre sin hogar por apuñalar a otro.
Preguntas frecuentes sobre incidentes violentos recientes en Hialeah
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Karel Díaz González y por qué fue arrestado en Hialeah?
Karel Díaz González es un cubano de 46 años residente en Hialeah, arrestado por apuñalar a un desconocido con un cuchillo de cocina en un ataque al azar. Fue acusado de intento de homicidio en segundo grado con un arma mortal. El ataque ocurrió en la West 2nd Avenue y resultó en lesiones graves para la víctima, quien fue sometida a cirugía.
¿Qué otros incidentes violentos recientes han ocurrido en Hialeah?
Hialeah ha sido escenario de varios incidentes violentos recientes, incluyendo el arresto de un joven cubano de 18 años por intento de asesinato en un tiroteo, y la detención de un cubano de 73 años por apuñalar a un hombre en un autobús. Estos incidentes reflejan una preocupante tendencia de violencia en la ciudad.
¿Cuál fue la respuesta de la comunidad y las autoridades a estos incidentes violentos?
Los incidentes violentos en Hialeah han generado alarma y preocupación en la comunidad, con respuestas rápidas de las autoridades para arrestar a los sospechosos involucrados. Las autoridades han enfatizado la importancia de no tomar la justicia por mano propia y han actuado para evitar la fuga de sospechosos, como ocurrió en el caso de un tiroteo en una cafetería.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.