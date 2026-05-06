Detenido el sospechoso de crimen en Cárdenas, Matanzas, por robo de coche y caballo

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Yudier Castellano fue detenido como sospechoso del crimen de un joven trabajador en Camarioca, localidad del municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, según anunció el perfil oficialista «Con Todos La Victoria» en días recientes.
La víctima salió a trabajar como de costumbre, transportando pasajes con su coche de tracción animal, y nunca regresó.
Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en el terraplén conocido como «Tierras Negras», con una puñalada por la espalda.
Junto al cadáver habían desaparecido el caballo y el coche, lo que apunta a que el móvil del crimen fue el robo del vehículo.
Las autoridades actuaron con rapidez y lograron identificar al responsable: durante el registro de la vivienda de Castellano encontraron el coche de tracción animal robado, evidencia clave que confirmó su participación en el hecho.
La publicación oficial describió el caso como «un crimen brutal, que deja claro cómo la ambición puede torcer la vida en un segundo», y señaló que el detenido «a pesar de su frialdad no calculó la efectividad de las autoridades».
El caso fue presentado por las autoridades como cerrado, con el sospechoso puesto a disposición de la Justicia para que dicte sentencia.
Camarioca es una localidad costera perteneciente al municipio de Cárdenas desde 2010, situada a unos 4,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Cárdenas, en la desembocadura del río del mismo nombre.
El crimen ocurre en un contexto de creciente violencia en Cuba durante 2026, donde organizaciones independientes han documentado al menos 19 feminicidios confirmados hasta finales de abril, aunque el régimen no publica estadísticas oficiales de criminalidad.
Los coches de tracción animal representan un bien de alto valor relativo para sus propietarios en la Cuba actual, donde la profunda crisis económica provocada por más de seis décadas de dictadura comunista ha convertido estos vehículos en uno de los principales medios de sustento para muchas familias, especialmente en zonas rurales y semirurales.
Esa misma precariedad los convierte en objetivo frecuente de robos, como quedó trágicamente evidenciado en este caso en Matanzas, provincia golpeada por la violencia.
Preguntas Frecuentes sobre el Crimen y la Inseguridad en Matanzas, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es el sospechoso del crimen en Cárdenas, Matanzas?
El sospechoso del crimen es Yudier Castellano, quien fue detenido tras el hallazgo del coche de tracción animal robado en su vivienda, lo que confirmó su participación en el asesinato de un joven trabajador en Camarioca.
¿Cuál fue el motivo del asesinato en Matanzas?
El móvil del crimen fue el robo del coche de tracción animal y el caballo del joven trabajador asesinado, lo que resalta la precariedad económica en Cuba, donde estos vehículos son un medio de sustento crucial.
¿Qué contexto de violencia se vive en Cuba en 2026?
En 2026, Cuba vive un aumento de la criminalidad, con 19 feminicidios confirmados hasta finales de abril y numerosos robos violentos, reflejo de una crisis económica que provoca inseguridad y desesperación entre la población.
¿Por qué son frecuentes los robos de coches de tracción animal en Cuba?
Los robos de coches de tracción animal son frecuentes debido a la crisis económica y la falta de transportes alternativos, que hacen de estos vehículos un recurso valioso y vulnerable para los propietarios en las zonas rurales y semirurales de Cuba.
¿Cómo responde el régimen cubano ante el aumento de la violencia y la criminalidad?
El régimen cubano ha adoptado una postura de "tolerancia cero" frente al delito y las ilegalidades, aunque su efectividad es cuestionada por la falta de transparencia y la persistencia de la inseguridad en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.