Detenido el sospechoso de crimen en Cárdenas, Matanzas, por robo de coche y caballo

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Yudier Castellano fue detenido como sospechoso del crimen de un joven trabajador en Camarioca, localidad del municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, según anunció el perfil oficialista «Con Todos La Victoria» en días recientes.

La víctima salió a trabajar como de costumbre, transportando pasajes con su coche de tracción animal, y nunca regresó.

Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en el terraplén conocido como «Tierras Negras», con una puñalada por la espalda.

Junto al cadáver habían desaparecido el caballo y el coche, lo que apunta a que el móvil del crimen fue el robo del vehículo.

Las autoridades actuaron con rapidez y lograron identificar al responsable: durante el registro de la vivienda de Castellano encontraron el coche de tracción animal robado, evidencia clave que confirmó su participación en el hecho.

La publicación oficial describió el caso como «un crimen brutal, que deja claro cómo la ambición puede torcer la vida en un segundo», y señaló que el detenido «a pesar de su frialdad no calculó la efectividad de las autoridades».

El caso fue presentado por las autoridades como cerrado, con el sospechoso puesto a disposición de la Justicia para que dicte sentencia.

Camarioca es una localidad costera perteneciente al municipio de Cárdenas desde 2010, situada a unos 4,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Cárdenas, en la desembocadura del río del mismo nombre.

El crimen ocurre en un contexto de creciente violencia en Cuba durante 2026, donde organizaciones independientes han documentado al menos 19 feminicidios confirmados hasta finales de abril, aunque el régimen no publica estadísticas oficiales de criminalidad.

Los coches de tracción animal representan un bien de alto valor relativo para sus propietarios en la Cuba actual, donde la profunda crisis económica provocada por más de seis décadas de dictadura comunista ha convertido estos vehículos en uno de los principales medios de sustento para muchas familias, especialmente en zonas rurales y semirurales.

Esa misma precariedad los convierte en objetivo frecuente de robos, como quedó trágicamente evidenciado en este caso en Matanzas, provincia golpeada por la violencia.