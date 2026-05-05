Cubana muere apuñalada por su expareja en Cancún, México

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Una mujer de nacionalidad cubana perdió la vida en la madrugada de este martes tras ser atacada con un cuchillo por su expareja dentro de la cocina del bar «La Hija de Cuauhtémoc», ubicado en la Supermanzana 510 sobre la avenida Cancún, en Quintana Roo, México.

El presunto agresor, identificado como José Antonio «N», de nacionalidad cubana, trabajaba en el mismo establecimiento que la víctima, con quien habría mantenido una relación sentimental previa, según confirmó la Policía de Cancún en un comunicado oficial.

Captura de Facebook/Policía de Cancún

De acuerdo con los reportes, la pareja discutía en la cocina cuando José Antonio «N» apuñaló a la mujer varias veces con un cuchillo y luego huyó del bar a pie.

Compañeros de trabajo presenciaron la agresión, pero huyeron ante el riesgo de ser atacados.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al lugar confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales como consecuencia de sus heridas.

La identidad de la mujer no ha sido divulgada públicamente por las autoridades.

Gracias a acciones de vigilancia y patrullajes preventivos, agentes de la Policía de Cancún localizaron poco después a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso en las inmediaciones de la misma Región 510.

Al momento de su detención, José Antonio «N» presentaba manchas visibles en la ropa y reaccionó de forma violenta contra los agentes, «profiriendo insultos y agrediendo física y verbalmente a los oficiales», según el comunicado policial.

Fue detenido bajo cargos de resistencia y desobediencia a la autoridad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

La FGE inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio para determinar las circunstancias del hecho y la probable responsabilidad del detenido.

Hasta el momento no se ha confirmado si existían denuncias previas por violencia entre los involucrados.

El crimen ocurrió en una zona de alta violencia. El bar «La Hija de Cuauhtémoc» se encuentra a escasos metros de otro establecimiento donde, en la misma noche, se produjo una triple ejecución en el bar Carbonero, con tres muertos y un herido en una balacera.

Cancún concentra una importante comunidad cubana migrante —la tercera población extranjera más grande del estado según el censo de 2020— muchos de los cuales trabajan en el sector informal de bares y restaurantes en condiciones de precariedad.

Según un informe de los observatorios independientes como Alas Tensas y Yo si te Creo Cuba, en 2025 se registraron 12 feminicidios de cubanas en el extranjero, siendo México uno de los países con mayor incidencia, con dos casos documentados.

El detenido permanece a disposición del Ministerio Público mientras la FGE determina su situación jurídica definitiva bajo el protocolo de feminicidio.