Prospecto cubano Jonathan Valle acuerda con los Giants tras más de tres años en Dominicana

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El shortstop cubano Jonathan Valle, de 18 años, acordó un contrato con los San Francisco Giants tras más de tres años de búsqueda en la República Dominicana, según reportó el periodista Francys Romero a través de sus redes sociales.

El acuerdo está pendiente de examen físico al momento del reporte.

Valle salió de Cuba en enero de 2023 luego de ser elegido mejor shortstop defensivo en el Mundial Sub-15 de 2022, celebrado en Hermosillo, México, donde Cuba llegó a la final y quedó en segundo lugar tras caer ante Estados Unidos.

Desde entonces, el joven pelotero se preparó en la Academia de Ray Castillo en República Dominicana, a la espera de concretar una firma con alguna organización de Grandes Ligas, un proceso que se extendió por más de tres años.

Romero destacó que, del equipo Cuba Sub-15 de 2022, 19 de los 20 jugadores abandonaron el país, y Valle se convierte en el décimo en lograr firmar con una organización de MLB.

Ese éxodo masivo comenzó a documentarse desde principios de 2023, cuando un grupo de prospectos cubanos llegó a República Dominicana en busca de oportunidades en el béisbol profesional norteamericano.

Para junio de ese mismo año, al menos 12 de los 20 peloteros del Mundial Sub-15 ya habían emigrado de la Isla, una cifra que siguió creciendo en los meses siguientes.

El patrón se repitió con otros talentos jóvenes: un destacado prospecto de apenas 14 años abandonó Cuba en agosto de 2023, y otro pelotero del Sub-15 escapó del país semanas después.

Entre los compañeros de Valle que también emigraron figuran Ernest Machado, Alejandro Prieto, Segian Pérez, Dulieski Ferrán, Alex Acosta y Yosniel Menéndez, varios de los cuales ya habían firmado con organizaciones de MLB antes que él.

La salida masiva de estos jóvenes responde a las limitaciones del sistema deportivo cubano, que impide a sus atletas acceder libremente al mercado profesional internacional.

La República Dominicana funciona como puente para estos prospectos: las academias de béisbol y los agentes les permiten prepararse físicamente y ser evaluados por scouts mientras tramitan su estatus de agentes libres internacionales bajo las reglas de MLB, un proceso que en el caso de Valle tomó más de tres años.

Los San Francisco Giants han sido una organización activa en la firma de prospectos del equipo Cuba Sub-15 en años recientes, consolidándose como uno de los destinos preferidos para el talento cubano joven en el mercado internacional.