Prospecto cubano Jonathan Valle acuerda con los Giants tras más de tres años en Dominicana

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El shortstop cubano Jonathan Valle, de 18 años, acordó un contrato con los San Francisco Giants tras más de tres años de búsqueda en la República Dominicana, según reportó el periodista Francys Romero a través de sus redes sociales.
El acuerdo está pendiente de examen físico al momento del reporte.
Valle salió de Cuba en enero de 2023 luego de ser elegido mejor shortstop defensivo en el Mundial Sub-15 de 2022, celebrado en Hermosillo, México, donde Cuba llegó a la final y quedó en segundo lugar tras caer ante Estados Unidos.
Desde entonces, el joven pelotero se preparó en la Academia de Ray Castillo en República Dominicana, a la espera de concretar una firma con alguna organización de Grandes Ligas, un proceso que se extendió por más de tres años.
Romero destacó que, del equipo Cuba Sub-15 de 2022, 19 de los 20 jugadores abandonaron el país, y Valle se convierte en el décimo en lograr firmar con una organización de MLB.
Ese éxodo masivo comenzó a documentarse desde principios de 2023, cuando un grupo de prospectos cubanos llegó a República Dominicana en busca de oportunidades en el béisbol profesional norteamericano.
Para junio de ese mismo año, al menos 12 de los 20 peloteros del Mundial Sub-15 ya habían emigrado de la Isla, una cifra que siguió creciendo en los meses siguientes.
El patrón se repitió con otros talentos jóvenes: un destacado prospecto de apenas 14 años abandonó Cuba en agosto de 2023, y otro pelotero del Sub-15 escapó del país semanas después.
Entre los compañeros de Valle que también emigraron figuran Ernest Machado, Alejandro Prieto, Segian Pérez, Dulieski Ferrán, Alex Acosta y Yosniel Menéndez, varios de los cuales ya habían firmado con organizaciones de MLB antes que él.
La salida masiva de estos jóvenes responde a las limitaciones del sistema deportivo cubano, que impide a sus atletas acceder libremente al mercado profesional internacional.
La República Dominicana funciona como puente para estos prospectos: las academias de béisbol y los agentes les permiten prepararse físicamente y ser evaluados por scouts mientras tramitan su estatus de agentes libres internacionales bajo las reglas de MLB, un proceso que en el caso de Valle tomó más de tres años.
Los San Francisco Giants han sido una organización activa en la firma de prospectos del equipo Cuba Sub-15 en años recientes, consolidándose como uno de los destinos preferidos para el talento cubano joven en el mercado internacional.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de prospectos cubanos hacia la MLB
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los prospectos de béisbol cubanos están emigrando masivamente hacia República Dominicana?
Los jóvenes peloteros cubanos están emigrando debido a las limitaciones del sistema deportivo cubano, que les impide acceder libremente al mercado profesional internacional. República Dominicana ofrece academias y oportunidades para ser evaluados por scouts de MLB, lo que convierte al país en un puente para su desarrollo y visibilidad en el béisbol profesional.
¿Qué importancia tiene la firma de Jonathan Valle con los San Francisco Giants?
La firma de Jonathan Valle con los San Francisco Giants representa un logro significativo para el joven pelotero cubano, quien tras más de tres años de preparación en República Dominicana, finalmente ha logrado un acuerdo con una organización de MLB. Este movimiento también resalta la activa participación de los Giants en la contratación de talentos cubanos jóvenes.
¿Cuántos jugadores del equipo Cuba Sub-15 de 2022 han firmado con organizaciones de MLB?
Del equipo Cuba Sub-15 de 2022, 19 de los 20 jugadores abandonaron el país, y Jonathan Valle se convierte en el décimo en lograr firmar con una organización de MLB. Este dato refleja el éxodo masivo de jóvenes talentos cubanos en busca de oportunidades en el béisbol profesional.
¿Qué impacto tiene el éxodo de peloteros en el béisbol cubano?
El éxodo de peloteros cubanos está debilitando significativamente el béisbol nacional, ya que los mejores prospectos están abandonando el país en busca de mejores oportunidades, lo que resulta en un descenso del nivel competitivo de la Serie Nacional y pobres resultados en torneos internacionales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.