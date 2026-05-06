Petrolero ruso Universal permanece a la deriva sin confirmar llegada a Cuba

Vídeos relacionados:

El petrolero ruso Universal, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, lleva a la deriva en el océano Atlántico desde mediados de abril, detenido a unos 1,600 kilómetros de las costas de Cuba con cerca de 270,000 barriles de diésel a bordo, según datos rastreados por Bloomberg.

El buque, perteneciente a la naviera estatal rusa Sovcomflot, partió de un puerto en el mar Báltico a principios de abril y cruzó el Canal de La Mancha el 9 de ese mes escoltado por una fragata rusa. Su llegada a Cuba estaba prevista para finales de abril, pero interrumpió el viaje sin declarar destino en los sistemas de identificación automática.

Desde el 14 de abril, cuando plataformas de rastreo marítimo situaban al Universal a unos 15 días de Cuba, el comportamiento del buque se volvió errático.

El 27 de abril, el Universal navegaba a 3,4 nudos con rumbo noroeste, alejándose de una ruta directa al Caribe y a 3,175 kilómetros de La Habana.

Dos días después, el buque había corregido parcialmente hacia el oeste-suroeste a apenas 2,2 nudos, pero seguía sin declarar destino.

La incertidumbre sobre su llegada responde a un patrón ya conocido. Varios buques han desviado su ruta hacia Cuba por temor a ser interceptados por fuerzas navales estadounidenses. El precedente más reciente es el del Sea Horse, que en marzo de 2026 desvió su cargamento de diésel ruso hacia Venezuela y Trinidad y Tobago sin llegar a Cuba.

El marco regulatorio pesa sobre cualquier intento de entrega. La Licencia General 134A de la OFAC, emitida el 19 de marzo de 2026, excluye explícitamente a Cuba de transacciones con petróleo ruso bajo jurisdicción estadounidense. A eso se suma que el primero de mayo Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra el régimen cubano, congelando activos vinculados a sectores como energía y defensa.

El único buque que logró entregar petróleo a Cuba en 2026 fue el Anatoly Kolodkin, que llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo, gracias a un indulto temporal de la administración Trump por razones humanitarias. Ese cargamento apenas cubrió entre siete y diez días de consumo.

Mientras el Universal permanece inmóvil, Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas. La isla necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero solo produce unos 40,000. Al 2 de mayo, el déficit eléctrico superaba los 1,415 MW, con apagones de hasta 24 horas en provincias orientales como Granma y Holguín.

El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el 22 de abril que las reservas del Kolodkin se agotarían antes de finales de ese mes y que Cuba necesita ocho barcos como ese por mes. Díaz-Canel advirtió días después que el petróleo ruso se agotaba sin que hubiera un relevo a la vista.

Como respuesta parcial, la petrolera estatal cubana anunció este martes el reemplazo de equipos en dos de sus pozos más grandes para aumentar la producción en un 30%, aunque los expertos advierten que Cuba necesitaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en inversión para superar la crisis de forma estructural.

El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, había prometido en abril que Moscú no dejaría a los cubanos «en apuros», pero la producción petrolera rusa registró en ese mismo mes su mayor caída en seis años, lo que pone en duda la capacidad de Rusia para sostener estos envíos.