Petrolero ruso Universal permanece a la deriva sin confirmar llegada a Cuba

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El petrolero ruso Universal, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, lleva a la deriva en el océano Atlántico desde mediados de abril, detenido a unos 1,600 kilómetros de las costas de Cuba con cerca de 270,000 barriles de diésel a bordo, según datos rastreados por Bloomberg.
El buque, perteneciente a la naviera estatal rusa Sovcomflot, partió de un puerto en el mar Báltico a principios de abril y cruzó el Canal de La Mancha el 9 de ese mes escoltado por una fragata rusa. Su llegada a Cuba estaba prevista para finales de abril, pero interrumpió el viaje sin declarar destino en los sistemas de identificación automática.
Desde el 14 de abril, cuando plataformas de rastreo marítimo situaban al Universal a unos 15 días de Cuba, el comportamiento del buque se volvió errático.
El 27 de abril, el Universal navegaba a 3,4 nudos con rumbo noroeste, alejándose de una ruta directa al Caribe y a 3,175 kilómetros de La Habana.
Dos días después, el buque había corregido parcialmente hacia el oeste-suroeste a apenas 2,2 nudos, pero seguía sin declarar destino.
La incertidumbre sobre su llegada responde a un patrón ya conocido. Varios buques han desviado su ruta hacia Cuba por temor a ser interceptados por fuerzas navales estadounidenses. El precedente más reciente es el del Sea Horse, que en marzo de 2026 desvió su cargamento de diésel ruso hacia Venezuela y Trinidad y Tobago sin llegar a Cuba.
El marco regulatorio pesa sobre cualquier intento de entrega. La Licencia General 134A de la OFAC, emitida el 19 de marzo de 2026, excluye explícitamente a Cuba de transacciones con petróleo ruso bajo jurisdicción estadounidense. A eso se suma que el primero de mayo Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra el régimen cubano, congelando activos vinculados a sectores como energía y defensa.
El único buque que logró entregar petróleo a Cuba en 2026 fue el Anatoly Kolodkin, que llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo, gracias a un indulto temporal de la administración Trump por razones humanitarias. Ese cargamento apenas cubrió entre siete y diez días de consumo.
Mientras el Universal permanece inmóvil, Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas. La isla necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero solo produce unos 40,000. Al 2 de mayo, el déficit eléctrico superaba los 1,415 MW, con apagones de hasta 24 horas en provincias orientales como Granma y Holguín.
El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el 22 de abril que las reservas del Kolodkin se agotarían antes de finales de ese mes y que Cuba necesita ocho barcos como ese por mes. Díaz-Canel advirtió días después que el petróleo ruso se agotaba sin que hubiera un relevo a la vista.
Como respuesta parcial, la petrolera estatal cubana anunció este martes el reemplazo de equipos en dos de sus pozos más grandes para aumentar la producción en un 30%, aunque los expertos advierten que Cuba necesitaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en inversión para superar la crisis de forma estructural.
El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, había prometido en abril que Moscú no dejaría a los cubanos «en apuros», pero la producción petrolera rusa registró en ese mismo mes su mayor caída en seis años, lo que pone en duda la capacidad de Rusia para sostener estos envíos.
Preguntas Frecuentes sobre el Petrolero Universal y la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el petrolero ruso Universal está a la deriva en el Atlántico?
El petrolero Universal está a la deriva debido a sanciones y presiones geopolíticas que afectan su viaje hacia Cuba. Las sanciones de EE. UU., la UE y el Reino Unido, junto con la presencia militar estadounidense en el Caribe, han creado un entorno de incertidumbre para su llegada a la isla. Además, la nueva orden ejecutiva firmada por Trump amplía las sanciones contra el régimen cubano, lo que complica aún más la situación.
¿Cuál es la crisis energética que enfrenta Cuba actualmente?
Cuba enfrenta su peor crisis energética en décadas, con un déficit significativo entre su producción y necesidad diaria de barriles de petróleo. La isla produce solo unos 40,000 barriles diarios, pero necesita entre 90,000 y 110,000. Esto ha llevado a apagones prolongados y una grave escasez de combustible, exacerbada por la pérdida de suministros de Venezuela y México.
¿Cómo afectan las sanciones de EE. UU. al suministro de petróleo ruso a Cuba?
Las sanciones de EE. UU. bloquean efectivamente el suministro de petróleo ruso a Cuba al excluir a la isla de transacciones bajo la Licencia General 134A de la OFAC. Estas restricciones, junto con la presencia militar estadounidense en el Caribe, han llevado al desvío de varios buques que transportaban petróleo hacia la isla, como el caso del Sea Horse, que cambió su destino hacia Trinidad y Tobago.
¿Qué papel juega Rusia en el suministro de petróleo a Cuba?
Rusia ha prometido continuar enviando petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, a pesar de las sanciones y presiones internacionales. Sin embargo, la reciente caída en la producción petrolera rusa y las restricciones adicionales han puesto en duda la capacidad de Moscú para sostener estos envíos. El caso del Universal refleja estas dificultades, con su ruta afectada por condicionamientos externos.
¿Qué medidas está tomando Cuba para mitigar la crisis energética?
Cuba ha anunciado el reemplazo de equipos en dos de sus pozos más grandes para aumentar la producción local en un 30%. Sin embargo, expertos advierten que esto es insuficiente para solucionar la crisis de manera estructural, ya que se necesitarían entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en inversión para modernizar la infraestructura energética del país.
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