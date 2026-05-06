Yandy Díaz sigue encendido y está a punto de alcanzar los 1,000 hits en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

El pelotero cubano Yandy Díaz conectó un hit este martes en la victoria de los Tampa Bay Rays sobre los Toronto Blue Jays (4-3) y llegó a 997 imparables de por vida en las Grandes Ligas, quedando a solo tres hits de alcanzar el millar.

La marca de 1,000 hits es un hito histórico para los peloteros cubanos en MLB. Al conseguirla, Díaz se convertiría en el cubano número 20 en alcanzar esa cifra en la historia de las Grandes Ligas, de acuerdo con Pelota Cubana USA.

El primera base de Sagua la Grande lleva una temporada 2026 de nivel élite: promedio de .320, porcentaje de embase de .406, OPS de .886, cinco jonrones y 22 carreras impulsadas.

En el juego del martes ante Toronto, Díaz también anotó una carrera en la octava entrada que formó parte de la remontada de los Rays para ganar 4-3.

El arranque de temporada del cubano ha sido sobresaliente. En sus primeros seis juegos de 2026 bateó .429 con 12 hits, incluyendo un partido de cinco imparables en seis turnos el 29 de marzo ante los Cardinals.

Al 27 de abril, Díaz era uno de los cubanos con mejores promedios en la Liga Americana, con .337 de average, 35 hits en 104 turnos, cuatro jonrones y 20 carreras impulsadas en 27 juegos.

Los Rays llegan a este momento con récord de 23-12, liderando su división con cuatro victorias consecutivas, y Díaz ha sido pieza clave de ese rendimiento colectivo.

El pelotero debutó en MLB el 3 de abril de 2017 y acumula casi una década de consistencia en el béisbol de las Grandes Ligas, con un promedio de por vida de .290 en 936 juegos.

Su mejor temporada individual llegó en 2023, cuando ganó el título de bateo de la Liga Americana con .330 de promedio. En 2025 bateó .300, sexto en la Liga Americana, con 83 carreras impulsadas y 31 dobles.

Los Tampa Bay Rays ejercieron la opción de 12 millones de dólares para 2026 en marzo de 2025, parte de una extensión firmada en 2022. Existe además una cláusula de 13 millones para 2027 si el pelotero alcanza 500 apariciones al plato en la temporada actual.

Entre los cubanos que ya superaron los 1,000 hits en MLB figuran leyendas como Rafael Palmeiro (3,020, el único en llegar a 3,000), Tony Pérez (2,732), Bert Campaneris (2,249), Minnie Miñoso (2,113) y Tony Taylor (2,007).

Con el ritmo que lleva en 2026, se espera que Yandy Díaz alcance el millar de hits en los próximos días, sumando su nombre a esa lista de peloteros cubanos que han dejado huella en la historia de las Grandes Ligas.