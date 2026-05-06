Yandy Díaz sigue encendido y está a punto de alcanzar los 1,000 hits en Grandes Ligas

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El pelotero cubano Yandy Díaz conectó un hit este martes en la victoria de los Tampa Bay Rays sobre los Toronto Blue Jays (4-3) y llegó a 997 imparables de por vida en las Grandes Ligas, quedando a solo tres hits de alcanzar el millar.
La marca de 1,000 hits es un hito histórico para los peloteros cubanos en MLB. Al conseguirla, Díaz se convertiría en el cubano número 20 en alcanzar esa cifra en la historia de las Grandes Ligas, de acuerdo con Pelota Cubana USA.
El primera base de Sagua la Grande lleva una temporada 2026 de nivel élite: promedio de .320, porcentaje de embase de .406, OPS de .886, cinco jonrones y 22 carreras impulsadas.
En el juego del martes ante Toronto, Díaz también anotó una carrera en la octava entrada que formó parte de la remontada de los Rays para ganar 4-3.
El arranque de temporada del cubano ha sido sobresaliente. En sus primeros seis juegos de 2026 bateó .429 con 12 hits, incluyendo un partido de cinco imparables en seis turnos el 29 de marzo ante los Cardinals.
Al 27 de abril, Díaz era uno de los cubanos con mejores promedios en la Liga Americana, con .337 de average, 35 hits en 104 turnos, cuatro jonrones y 20 carreras impulsadas en 27 juegos.
Los Rays llegan a este momento con récord de 23-12, liderando su división con cuatro victorias consecutivas, y Díaz ha sido pieza clave de ese rendimiento colectivo.
El pelotero debutó en MLB el 3 de abril de 2017 y acumula casi una década de consistencia en el béisbol de las Grandes Ligas, con un promedio de por vida de .290 en 936 juegos.
Su mejor temporada individual llegó en 2023, cuando ganó el título de bateo de la Liga Americana con .330 de promedio. En 2025 bateó .300, sexto en la Liga Americana, con 83 carreras impulsadas y 31 dobles.
Los Tampa Bay Rays ejercieron la opción de 12 millones de dólares para 2026 en marzo de 2025, parte de una extensión firmada en 2022. Existe además una cláusula de 13 millones para 2027 si el pelotero alcanza 500 apariciones al plato en la temporada actual.
Entre los cubanos que ya superaron los 1,000 hits en MLB figuran leyendas como Rafael Palmeiro (3,020, el único en llegar a 3,000), Tony Pérez (2,732), Bert Campaneris (2,249), Minnie Miñoso (2,113) y Tony Taylor (2,007).
Con el ritmo que lleva en 2026, se espera que Yandy Díaz alcance el millar de hits en los próximos días, sumando su nombre a esa lista de peloteros cubanos que han dejado huella en la historia de las Grandes Ligas.
Preguntas frecuentes sobre Yandy Díaz y su desempeño en las Grandes Ligas
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos hits necesita Yandy Díaz para alcanzar los 1,000 en las Grandes Ligas?
Yandy Díaz necesita solo tres hits más para alcanzar los 1,000 hits en su carrera en las Grandes Ligas. Actualmente tiene 997 imparables, lo que lo coloca muy cerca de este importante hito.
¿Cuál es el impacto de Yandy Díaz en el desempeño de los Tampa Bay Rays en 2026?
Yandy Díaz ha sido una pieza clave en el rendimiento de los Tampa Bay Rays en 2026, ayudando al equipo a liderar su división con un récord de 23-12 al momento de la noticia. Su desempeño ofensivo ha sido sobresaliente, con un promedio de .320 y un OPS de .886, contribuyendo significativamente al éxito colectivo del equipo.
¿Qué logros ha alcanzado Yandy Díaz en su carrera en las Grandes Ligas?
Yandy Díaz ha tenido una carrera impresionante en las Grandes Ligas, destacando su título de bateo en la Liga Americana en 2023 con un promedio de .330. Además, ha mantenido un promedio de por vida de .290 en 936 juegos desde su debut en 2017.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.