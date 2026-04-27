Cuba dice presente: tres bateadores entre los mejores promedios de MLB

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Tres peloteros cubanos ocupan simultáneamente posiciones en el top cinco de promedios de bateo de la MLB al inicio de la temporada 2026, según datos reportados por el analista Francys Romero este lunes.

Yordan Álvarez encabeza la lista con .358 de promedio, el mejor de toda la liga, mientras que Andy Pagés y Yandy Díaz comparten el cuarto y quinto puesto, ambos con .337.

El top cinco completo ubica a Álvarez primero, seguido de Xavier Edwards (.343) y Vladimir Guerrero Jr. (.340), antes de los dos cubanos que cierran el grupo.

Álvarez protagoniza el mejor arranque de su carrera con los Houston Astros: en apenas 27 juegos acumula 11 jonrones, lidera la Liga Americana con 26 carreras impulsadas y domina también en OBP, slugging y OPS (1.220). Sus números avanzados son igualmente contundentes, con un xwOBA de .596 y una velocidad de salida promedio de 97.2 mph.

El pelotero de Las Tunas llega a este momento con hambre de revancha tras una temporada 2025 truncada por lesiones —fractura en metacarpo y esguince de tobillo— que lo limitaron a 48 partidos con .273 de promedio y apenas nueve jonrones. Álvarez arrasa en múltiples categorías ofensivas en este 2026 como si quisiera recuperar el tiempo perdido.

Pagés, jardinero de los Los Angeles Dodgers, también ha tenido un inicio explosivo. El habanero arrancó la campaña liderando la MLB con .413 tras 12 juegos y fue el primer jugador en alcanzar 20 carreras impulsadas en la temporada 2026, al 14 de abril.

En 28 juegos, Pagés acumula cinco jonrones, 25 carreras impulsadas y un OPS de .942. En 2025 cerró con .272, 27 HR y 86 RBI, consolidándose como uno de los mejores jardineros cubanos de la liga.

Díaz, primera base de los Tampa Bay Rays, completa el trío con .337 en 27 juegos —35 hits en 104 turnos al bate—, cuatro jonrones, 20 carreras impulsadas y un OPS de .925. Lleva cinco juegos consecutivos conectando hits.

El domingo conectó su cuarto cuadrangular de la temporada ante los Twins, un batazo de dos carreras a 100.1 mph y 358 pies. El pelotero de Granma ya lideró la Liga Americana en promedio en 2023 con .330 y este 2026 marca su regreso a la élite ofensiva tras una temporada 2025 limitada por lesiones (46 juegos, .254 AVG).

El mismo lunes, tanto Álvarez como Pagés habían sido reconocidos con el premio al Jugador de la Semana en sus respectivas ligas a principios de abril, lo que anticipa la dimensión del impacto cubano en esta temporada.

Este rendimiento colectivo se enmarca en un contexto histórico: la temporada 2026 arrancó con 26 peloteros cubanos en los rosters inaugurales de la MLB, un récord sin precedentes que convierte a Cuba en una de las naciones con mayor representación en las Grandes Ligas.