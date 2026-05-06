Marco Rubio explica la foto frente al mapa de Cuba en el Comando Sur

Marco Rubio explicó este martes, desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, por qué posó frente a un prominente mapa de Cuba durante su reunión con el Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, en una comparecencia que estuvo cargada de mensajes sobre el futuro del régimen cubano.

El secretario de Estado, quien sustituyó hoy a la secretaria de prensa Karoline Leavitt —en licencia de maternidad tras dar a luz a su segundo hijo el 17 de abril—, fue interrogado por un periodista sobre la imagen que había circulado horas antes, en la que Rubio aparece junto al general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, con un gran mapa de Cuba al fondo.

La explicación fue directa: «Cuba está en el Comando Sur, sabes que es la parte más cercana. Nuestros embajadores estaban en todo el Hemisferio Occidental. Me encuentro con el general que acaba de tomar el mando del Comando Sur y detrás había un mapa de Cuba, y dije que sería bueno si tomáramos una foto frente a ese mapa. Porque es como lo más cercano en Comando Sur a Estados Unidos».

Sobre el contenido de la reunión, Rubio fue deliberadamente críptico: «No te voy a decir lo que discutí con el Comando Sur, pero tenía que ver algo con Cuba».

La foto se tomó durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026, celebrada del 5 al 7 de mayo en la sede del SOUTHCOM en Doral, donde Rubio pronunció el discurso de apertura en su doble condición de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional interino —una acumulación de poder que solo había ostentado previamente Henry Kissinger.

La rueda de prensa no se limitó a explicar la imagen. Rubio lanzó un duro mensaje sobre el régimen cubano, al que calificó de «estado fallido» gobernado por «comunistas incompetentes»: «Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Y eso es lo que hay. No saben cómo arreglarlo. De verdad no saben».

También desmontó la narrativa del bloqueo petrolero que el régimen utiliza para justificar la crisis energética: «Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Les daban bastante petróleo gratis. Ellos tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente».

El secretario de Estado encuadró la situación cubana como un problema de seguridad nacional: «Tenemos, a 90 millas de nuestras costas, un estado fallido que además es territorio favorable para algunos de nuestros adversarios. Así que es una situación inaceptable, y la abordaremos, pero no hoy».

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez reaccionó con entusiasmo a la foto en la red social X: «¡El régimen en Cuba será relegado al basurero de la historia!»

La comparecencia de Rubio se produce en un momento de máxima presión sobre La Habana. Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y un 90%, con apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. El primero de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.

Este martes, Trump también reiteró su amenaza de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a Cuba una vez concluidas las operaciones en Irán.