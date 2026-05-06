Luchador cubano Reineri Andreu retira su demanda contra la NCAA tras fallo adverso en EE.UU.

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Reineri Andreu Ortega, luchador cubano bicampeón mundial sub-23 y bicampeón panamericano, retiró voluntariamente su demanda contra la NCAA a finales de la semana pasada, poniendo fin a una batalla legal que buscaba habilitarlo para competir en la Universidad Estatal de Iowa (ISU), según informaron medios locales.

La demanda, presentada en diciembre de 2025, fue desestimada sin que se haya revelado públicamente si se alcanzó algún acuerdo entre las partes.

El caso giraba en torno al llamado «reloj de elegibilidad de cinco años» de la NCAA, la norma que determina cuándo comienza y expira el derecho de un atleta a competir en deportes universitarios.

Según los estatutos de la NCAA, ese reloj arranca desde la primera matrícula a tiempo completo en cualquier institución universitaria del mundo, independientemente de si pertenece o no a la NCAA y de si el estudiante practicó algún deporte.

Ortega terminó la secundaria en Cuba en la primavera de 2016 y ese mismo otoño comenzó a estudiar en la Universidad Manuel Fajardo, institución sin afiliación a la NCAA ni deportes intercolegiales.

Desde 2017 hasta la primavera de 2019, entrenó y compitió para la Selección Nacional Cubana —una entidad sin vínculo universitario— mientras continuaba sus estudios en Manuel Fajardo.

En diciembre de 2022, Ortega abandonó la selección nacional cubana y llegó a Estados Unidos como refugiado.

En la primavera de 2023 se matriculó en ISU, donde ganó un puesto en el equipo de lucha libre, pero no llegó a competir.

La NCAA denegó su solicitud de elegibilidad más allá de la temporada 2022-23, argumentando que su reloj había comenzado en 2016 con su matrícula en Manuel Fajardo, no cuando llegó a Iowa.

Los abogados de Ortega sostuvieron que esa interpretación viola las leyes antimonopolio y restringe injustificadamente su capacidad de «obtener una compensación significativa que ahora está disponible para otros atletas de la División I de la NCAA».

El argumento se apoyaba en la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 2021 que abrió la puerta a que los atletas universitarios recibieran compensación por el uso de su nombre, imagen y semejanza, un mercado que la propia demanda describió como una industria multimillonaria.

La defensa señaló que la norma puede dejar sin elegibilidad a estudiantes que «asistan a una universidad no afiliada a la NCAA durante tres años sin practicar ningún deporte, se tomen dos años libres por motivos personales, se transfieran a una universidad NCAA, y habrán agotado su elegibilidad sin haber competido jamás en un deporte universitario».

La NCAA contraargumentó que prohibir la aplicación de la regla de los cinco años no haría elegible a Ortega de todas formas, porque existen otros factores que le impiden competir que no fueron cuestionados en la demanda.

El organismo también sostuvo que la regla no tiene «naturaleza comercial» y por tanto no está sujeta a la Ley Sherman.

El 23 de abril, la jueza Rebecca Goodgame Ebinger denegó la medida cautelar solicitada por Ortega, determinando que no había demostrado «suficiente probabilidad de éxito» en su argumento antimonopolio.

Tras ese revés judicial, y sin posibilidad real de competir en la temporada 2026-27, sus abogados optaron por desistir voluntariamente de la acción legal.

Ortega, que compite en la categoría de 130 libras, alegó que sus opciones en la lucha libre profesional tras la universidad son muy limitadas, lo que hacía especialmente urgente una solución dentro del sistema universitario.

El caso se suma al éxodo de luchadores cubanos que han abandonado la selección nacional en años recientes, un patrón que refleja el descontento con un sistema deportivo estatal que no ofrece contratos profesionales ni beneficios directos a los atletas.