Yoel Romero regresa a la lucha libre y gana otro título a los 48 años

El cubano Yoel Romero volvió a demostrar que sigue siendo una fuerza de élite en los deportes de combate al proclamarse campeón interino de la Real American Freestyle (RAF) durante la cuarta edición del evento, celebrada el 20 de diciembre en Indiana.

A sus 48 años, el pinareño conocido como el “Soldado de Dios” regresó a sus raíces en la lucha libre, disciplina en la que construyó buena parte de su prestigio deportivo, para enfrentar al estadounidense Pat Downey, un rival de alto nivel que cuenta en su palmarés con una medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de 2019.

Desde los primeros compases del combate, Romero impuso su experiencia, fuerza y lectura táctica. El cubano fue ampliamente superior y cerró el duelo por superioridad técnica, con una puntuación contundente de 10-0, sin necesidad de agotar el tiempo reglamentario.

Downey nunca logró encontrar respuestas ante el dominio del veterano luchador. Romero controló el enfrentamiento en todos los planos, ejecutando desbalances constantes, presionando físicamente a su oponente y expulsándolo del área competitiva en varias ocasiones, lo que le permitió sumar puntos de forma sostenida y sellar una victoria incuestionable.

La actuación del cubano, plata olímpica en Sidney 2000 y ex estrella de la UFC, desató la ovación del público presente en el Fisher Event Center, donde numerosos aficionados celebraron el nuevo éxito del atleta antillano. Tras confirmarse el triunfo, Romero agradeció el respaldo con una pirueta acrobática, gesto que cerró la noche de forma espectacular.

Con esta victoria, Yoel Romero añade un nuevo título a una carrera marcada por la longevidad y la excelencia competitiva, reafirmando su vigencia en escenarios de alto nivel y consolidando su impacto en la Real American Freestyle, una modalidad que combina la lucha libre con elementos modernos del espectáculo deportivo.

El pasado mes de septiembre, Romero igualmente desafió el tiempo y las expectativas con un debut arrollador en Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

El nacido en Pinar del Río debutó en BKFC 80, celebrado en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, con un triunfo espectacular sobre Theo Doukas, tras resolver el pleito en el segundo asalto, cuando el árbitro detuvo las acciones a los 1:56 tras tres caídas y un corte profundo que dejó a su rival sin opciones de continuar.