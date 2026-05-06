Migró por necesidad y hoy entrena baloncesto a niños: Historia de un cubano en Tapachula

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David Nelson Mediaceja Padilla emigró de Cuba por la crisis económica y los apagones que azotan la isla, y hoy entrena a niños en baloncesto en Tapachula, Chiapas, donde encontró en el deporte una forma de vida y de aporte a su comunidad de acogida.

Originario de la provincia de Santiago de Cuba, David explicó a Diario del Sur que sus ingresos como profesional no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, que los productos esenciales superaban su salario mensual y que los cortes de electricidad y agua eran constantes.

Captura de Video/Adrián Cárdenas

Desde la infancia, David tuvo una relación estrecha con el baloncesto, comenzando en espacios improvisados de su comunidad junto a personas mayores, hasta integrarse al sistema formal de alto rendimiento cubano.

Como atleta representó al equipo de Santiago de Cuba en competencias distritales, provinciales y nacionales, y obtuvo una medalla de oro y una de bronce en la categoría de 13 a 15 años.

A los 18 años, una lesión truncó su carrera en el alto rendimiento y lo llevó a enfocarse en sus estudios universitarios, que concluyó en 2018.

Tras establecerse en Tapachula, David se vinculó con el club Fénix a través de contactos locales y actualmente entrena a un grupo de niños bajo la supervisión del profesor Adrián Cárdenas Ramos, responsable del proyecto.

El equipo infantil, conocido como Linces, tiene como objetivo participar en el nacional de mini básquetbol en Tamaulipas, según confirmó el propio Cárdenas en redes sociales.

«Tenemos grandes celebridades en esta escuelita. David Nelson Mediaceja Padilla, un excelente entrenador y un gran hermano. El cómplice de tener el éxito con el equipo Linces que representará a Tapachula y Chiapas en el nacional mini basket en Tamaulipas», escribió Cárdenas.

Captura de Facebook/Luengo Janeth

El método de David retoma prácticas del sistema de formación que conoció en Cuba, aunque adaptadas a las condiciones locales.

Mientras en la isla las jornadas formativas podían extenderse hasta seis horas y ocho en alto rendimiento, en Tapachula los entrenamientos duran entre hora y media y dos horas.

A pesar de esa diferencia, David señala que el grupo ha mostrado avances en el ritmo de juego y la participación en cancha.

Sobre su permanencia, David indicó que tiene previsto quedarse en Tapachula independientemente de su situación migratoria, para no interrumpir el trabajo con el equipo ni reiniciar su proceso laboral en otro lugar.

Su historia se enmarca en un contexto más amplio: Tapachula concentra alrededor de 800 cubanos deportados o varados en 2026, parte de los cerca de 6,000 que el gobierno de Trump ha enviado a México desde principios de año en un acuerdo tácito que convierte al país en tercer país seguro.

Muchos de estos migrantes viven en un limbo legal sin documentos para trabajar ni circular libremente, sobreviviendo en empleos informales en condiciones muy precarias.

No es la primera vez que un deportista cubano encuentra en el deporte una vía de inserción en Tapachula: en 2022, el boxeador cubano Gabriel Moya promovió el proyecto «Boxeo por la Paz» entre migrantes varados en la ciudad, buscando reducir el estrés y alejar a los jóvenes de las drogas.

La crisis que empujó a David a emigrar no es un caso aislado: Cuba perdió más de 300,000 habitantes en 2024, con un saldo migratorio externo de -25.4 por mil, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Desde 2021, más de un millón de personas han abandonado la isla, impulsadas por décadas de deterioro económico bajo la dictadura y una crisis energética que el 31 de enero de 2026 dejó al 63% del país sin electricidad de forma simultánea.

Los resultados del equipo Linces en las competencias regionales y en el nacional de Tamaulipas serán, según David, el principal referente para evaluar el trabajo realizado con los niños de Tapachula.