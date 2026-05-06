El Insmet prevé una temporada ciclónica menos activa para Cuba en 2026

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El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) publicó este miércoles su pronóstico oficial para la temporada ciclónica 2026 en el Atlántico Norte, anticipando una temporada «poco activa» y menos intensa que lo normal, con 11 ciclones tropicales previstos para toda la cuenca.

El documento, elaborado por el Centro de Pronósticos y el Centro del Clima del INSMET, señala que «las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica tropical sobre el océano Atlántico, el golfo de México y el mar Caribe anticipan el desarrollo de una temporada ciclónica menos activa que lo normal».

De los 11 ciclones previstos, cinco podrían alcanzar categoría de huracán y dos serían huracanes de gran intensidad.

La distribución geográfica estimada es de ocho ciclones en el Atlántico, dos en el mar Caribe y uno en el golfo de México.

Para Cuba, el INSMET establece un peligro moderado: la probabilidad de que al menos un huracán afecte a la isla es del 40%, cifra ligeramente superior al riesgo climatológico histórico del país, que es del 35%.

Aún más elevada es la probabilidad de que una tormenta tropical impacte la isla: el instituto la sitúa en el 75%.

El factor determinante del pronóstico es la creciente probabilidad de desarrollo de un evento El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) a partir de junio o julio, que podría persistir hasta finales de 2026.

El INSMET advierte que «un evento ENOS ligero no limitaría la actividad ciclónica en la región atlántica, pero los moderados o fuertes disminuyen dicha actividad», y señala que «actualmente existe la posibilidad de que este ENOS sea un evento moderado o superior».

Este pronóstico moderado llega en marcado contraste con la temporada ciclónica 2025, que fue excepcionalmente activa y alcanzó el 105% del promedio histórico.

Ese año estuvo dominado por el huracán Melissa, que tocó tierra en el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, con vientos sostenidos de 195 km/h, convirtiéndose en el tercer huracán más destructivo del Atlántico en la historia.

Melissa dañó más de 116,000 viviendas en el oriente de la isla y afectó a más de 3,5 millones de cubanos en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El pronóstico del INSMET para 2026 coincide en términos generales con el de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), que en abril proyectó 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores, equivalente al 75% de una temporada promedio del período 1991-2020.

El instituto también advirtió que las previsiones para el verano de 2026 en Cuba apuntan a calor por encima de la media histórica y lluvias cercanas a la norma, lo que añade presión sobre una población que aún no ha terminado de recuperarse de los estragos de Melissa.

El INSMET precisó que el pronóstico de la temporada ciclónica 2025 publicado en mayo de ese año había estimado 15 ciclones tropicales y ocho huracanes, con un 50% de probabilidad de huracán para Cuba, cifras que la realidad superó ampliamente.

Una actualización del pronóstico de actividad ciclónica 2026 en el Atlántico Norte será emitida por el INSMET el próximo mes de agosto.