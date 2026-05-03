Hijo de Maduro revela detalles sobre captura del dictador y dice que debe preguntarse cómo pudo haberla evitado

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Nicolás Maduro Guerra, el único hijo biológico del exdictador venezolano preso en Estados Unidos, reveló este domingo en una entrevista con El País detalles íntimos de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando su padre fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y trasladado a una prisión federal en Nueva York.

Es la primera vez que alguien cercano al exmandatario ofrece detalles a un medio sobre aquella noche, en la que murieron 83 personas entre soldados y civiles durante la Operación Resolución Absoluta. La cronología detallada del ataque estadounidense a Venezuela documentó que la captura se produjo a las 02:01 hora local en el Fuerte Tiuna, con más de 150 aeronaves involucradas. En la operación murieron 32 militares cubanos que protegían al dictador, y cuya existencia el gobierno de la Isla había negado sistemáticamente.

Antes del primer bombardeo, Maduro alcanzó a grabarle un audio a su hijo: «Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante». Era una despedida. «Él pensaba que ese día moría. Todos pensábamos que ese día iba a morir», relató el diputado a la periodista María Martín del diario español.

Maduro Guerra adelantó que ese audio aún no lo ha hecho público —«en algún momento va a salir», prometió—, pero reconoció el peso de aquellas palabras.

Un mes y dos días después, mientras el diputado debatía la ley de amnistía en la Asamblea Nacional, recibió la primera llamada de su padre desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Se levantó de su asiento, subió las escaleras del hemiciclo y, lejos de las cámaras, lloró «un poquito», según narra. Desde entonces graba todas las llamadas. La cárcel donde está preso Maduro ha sido descrita como un infierno por sus condiciones extremas: celdas de unos seis metros cuadrados y hasta 23 horas diarias de aislamiento.

El expresidente cuenta con 510 minutos al mes para comunicarse con el exterior. En Semana Santa pasó a convivir con otros presos y coincidió brevemente con el rapero Tekashi 6ix9ine, a quien firmó un muñeco artesanal de Bob Esponja. «Debió coincidir con él un solo día. Mi padre me dijo que le había firmado algo, pero es que yo ni sabía que él era famoso», contó su hijo. Los detalles del encuentro entre Maduro y Tekashi 6ix9ine habían circulado cuando el rapero mostró el muñeco firmado al salir de prisión.

Desde su celda, Maduro también desarrolló una devoción bíblica que sorprende a su propio hijo. «Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos», dijo entre risas. «Mi papá nunca había sido así, pero ahora empieza por ahí: 'Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108'». Los escritos que Maduro ha enviado desde la cárcel se sostienen casi enteramente sobre versículos, algo que su hijo calificó como «más bien una misa». Además, el expresidente ha leído aproximadamente 60 libros: desde el Discurso de Angostura de Bolívar hasta García Márquez, Lenin y el código penal de Nueva York —este último enviado para que su esposa Cilia Flores, quien es jurista, lo estudie desde el ala femenina de la misma prisión—.

No todo en las llamadas es reflexión. Maduro también se enfadó con su hijo por la eliminación del FC Barcelona en la Liga de Campeones el 14 de abril: «Coño, esa fue una cagada», le dijo.

Sobre el fondo político, Maduro Guerra planteó la pregunta que, según él, su padre debe estar haciéndose en prisión: «¿Qué hice o no hice que pudo haber evitado el 3 de enero?». Y él mismo respondió: «El 3 de enero fue una suma. De agresión, de sanciones, de errores. De intereses. De todo». Cuando fue confrontado sobre por qué la apertura política no se hizo antes, admitió levemente: «Sí. Se cometieron errores de todos lados». En sus respuestas omitió los crímenes de lustros de la dictadura, que obligaron a millones de venezolanos a abandonar su país.

El diputado, que preside la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, reconoció que desde esa posición «hemos visto excesos, por decirlo bonito», y marcó distancias personales con el legado de su padre: «Yo soy miembro del partido, mi papá era el presidente, pero yo soy joven, yo no decidía».

Desde el día de la captura, cuando el hijo de Maduro rompió el silencio en redes sociales advirtiendo que «la historia dirá quiénes fueron los traidores», el diputado se ha convertido en una de las pocas voces del chavismo que sigue hablando en presente del exmandatario. Su fe en el regreso de su padre, dijo, no pasa por los tribunales sino por un acuerdo político.

Con la captura de Maduro, y las posteriores presiones de Washington al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el régimen cubano perdió de golpe su principal sostén económico —fuente del suministro petrolero decisivo— y el más incondicional aliado ideológico de la región.