Sorpresa en La Casa de los Famosos: eliminan a Eduardo Antonio, uno de los favoritos

Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, se convirtió este lunes en el undécimo eliminado de La Casa de los Famosos, tras 77 días en los que, fiel a su estilo, no pasó desapercibido y dejó huella en la dinámica del reality.

Su salida se produjo en la gala de eliminación frente al actor Horacio Pancheri, quien logró el respaldo del público y regresó a la casa. La semana había sido especialmente intensa, con varios nominados y una dinámica que complicó las estrategias.

Durante la gala, poco a poco fueron salvándose los concursantes hasta que el duelo final quedó entre El Divo y Horacio. Finalmente, el cantante cubano tuvo que despedirse del programa.

Su paso por la casa estuvo marcado por momentos de tensión, discusiones y frases que rápidamente se viralizaron. También protagonizó algunas de las polémicas más comentadas de la temporada, lo que lo mantuvo en el centro de la conversación.

Aun así, Eduardo Antonio defendió siempre su personalidad y su forma de jugar, aportando espectáculo y contenido, algo que él mismo dejó claro al salir: «Todo lo que he dado yo de contenido para el mundo».

Tras su eliminación, agradeció el apoyo del público con elegancia y sin perder su sello: «Gracias a todos… estuve feliz», dijo, dejando claro que vivió la experiencia a su manera.

Con su salida, el reality pierde a uno de sus personajes más llamativos. El Divo no se lleva el premio, pero sí algo que domina a la perfección: protagonismo, titulares y conversación. Además, se va con el respaldo de una parte importante del público, que lo apoyó durante semanas y que incluso ya lo veía como uno de los posibles ganadores de la temporada.