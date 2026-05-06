Cubana enseña el garaje donde vive en casa de su hija y se vuelve viral: "Es mi castillo"

Una cubana que vive en Estados Unidos mostró en TikTok el espacio donde habita: un garaje adaptado dentro de la casa de su propia hija, al que llama con orgullo «casita garaje», «castillo», «refugio» y «templo». El video, publicado por la usuaria @margelysgriego, acumula ya 239,000 visualizaciones, 18,100 likes y más de dos mil comentarios.

En un recorrido de poco más de dos minutos, la mujer presenta el espacio con una mezcla de humildad, gratitud y orgullo que tocó la fibra de miles de emigrantes cubanos y latinos.

«Esto fue un garaje alguna vez, ahora es mi casita garaje, es mi castillo, es mi refugio, es mi templo, con toda la humildad del mundo te lo enseño y te doy la idea si quieres hacer tu casita garaje», dice en el video.

El espacio incluye sala, cocina, cuarto y baño. Al momento de grabar, la remodelación estaba en marcha: ya habían pintado la sala y la cocina, y faltaban el cuarto y el baño. Según explica, llevan casi cuatro años viviendo así: «Ya va a ser cuatro años en noviembre que lo hicimos».

El tono del video no es de queja ni de lamento. Es el de alguien que encontró su lugar en el mundo y quiere compartirlo como inspiración para otros que atraviesan una situación similar.

Uno de los momentos más emotivos no ocurrió en el video sino en los comentarios. Heydi Puch, quien se identifica como la hija de la protagonista, escribió: «Yo soy la hija, siempre soñé con darle un poquito a mi mamá de lo mucho que me ha entregado toda su vida, esto es poco para lo que se merece».

La madre respondió con igual cariño: «Te amo mi niña bonita, de aquí a la luna y de regreso».

Las reacciones del público fueron abrumadoramente positivas. Usuarios cubanos y latinos calificaron el espacio de «hermoso», «bendición» y «preciosa tu casita». Una seguidora escribió «Lo amé, algún día seré yo», expresando el deseo de tener algo similar, y la autora le respondió: «Amén, así será, bendiciones».

No es la primera vez que un video de este tipo se vuelve viral. En octubre de 2024, una latina transformó su garaje en hogar en Lawrence, Massachusetts, y el recorrido alcanzó casi un millón de visualizaciones en TikTok, con una renta de 1,400 dólares mensuales.

El caso de @margelysgriego añade una dimensión especialmente emotiva: no es una inquilina anónima, sino una madre que vive en la casa que su propia hija construyó para ella como acto de amor. Otras cubanas han compartido experiencias similares, como una cubana en Carolina del Sur que enseñó orgullosa su nueva casa o una cubana que dejó España tras seis años para rehacer su vida.

La emigración cubana hacia Estados Unidos sigue generando dinámicas familiares complejas, marcadas por separaciones, reunificaciones y formas de convivencia que muchos documentan en redes sociales como manera de procesar y compartir su experiencia. Como resume la propia protagonista al inicio del video: «Con todo el amor del mundo, aquí en casa de mi hija».