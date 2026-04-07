Una cubana conocida en TikTok como Yeny compartió el relato de por qué abandonó Valencia, donde vivió seis años, para mudarse a Estados Unidos, y la respuesta sorprendió a muchos: no fue por dinero ni por seguridad, sino por amor a su familia.

En el video, publicado en su canal "viviendo con Yeny", Yeny abre con una pregunta directa: "Por qué me vine a Estados Unidos después de estar seis años viviendo en España". Lo que sigue es un testimonio honesto, sin filtros, que tocó una fibra muy sensible entre la comunidad emigrante cubana.

Su balance de España es agridulce. Por un lado, reconoce abiertamente que la cultura española le encanta: "Vivir en Valencia es muy tranquilo. Es una ciudad súper tranquila, súper amigable. Una ciudad que te acoge desde que llegas." Recuerda con cariño ver a su hija mayor ir sola a la escuela, algo que compara con los tiempos de Cuba pero "con un poquito más de desarrollo".

Pero el mercado laboral fue su gran choque. "Lo único que me chocó de España fue el trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo porque te pedían muchísimo... siempre que ibas a aplicar algún sitio te pedían al menos un año de experiencia", explicó. Trabajó en hostelería, un sector que calificó sin rodeos: "El trabajo de la hostelería es muy mal pago. Se paga muy mal." También trabajó en limpieza y, según sus propias palabras, "en miles de cosas".

Sin embargo, la razón definitiva para cruzar el Atlántico no fue laboral. "Siempre tienes un vacío", admitió Yeny, y ese vacío tenía nombre y apellido: su hermana y sus padres, todos residentes en Estados Unidos. El detonante final llegó con el nacimiento de su segunda hija. "Mi papá hacía ya tres años que no lo veía. Nace Jana y pues me entra más la añoranza de que él conociera a Jana", contó con evidente emoción.

La decisión llegó de forma casi espontánea. "Un día después de regresar de Cuba de vacaciones me viene esa idea así a la cabeza de decirme: yo voy a pedir una visa para los Estados Unidos y que sea lo que Dios quiere", relató. La entrevista consular fue aprobada para toda la familia, y así comenzó una nueva etapa. "Estamos empezando de cero otra vez, pero ilusionados, dando las gracias a Dios todo el tiempo que tenemos a nuestra familia cerca", dijo.

El video desató una ola de identificación en los comentarios. Una usuaria escribió: "Yo vivo hace 29 años en España. Justo en Valencia. Que casualidad. Ahora me he venido aquí a Estados Unidos hace un año y créeme que muero. Que difícil se me está haciendo." Otra usuaria confesó: "Dios mío, voy a cumplir 7 años en España. Es bella, muy bella. Pero lo laboral y lo social me mata."

Varias seguidoras también preguntaron cómo tramitar la visa, y Yeny confirmó en los comentarios que llegó con visa de turismo, prometiendo un video explicativo sobre el proceso. Su historia cobra especial relevancia en el contexto actual, ya que las restricciones migratorias hacia Cuba en Estados Unidos se han endurecido considerablemente, lo que hace cada vez más difícil replicar su camino.

Yeny cerró su video con un mensaje que resonó entre sus seguidores: "El lugar mejor para vivir es el que tu corazón desee. Donde tu alma esté tranquila, donde tú te sientas completa, ese es tu lugar. Así de simple."