Una cubana conocida en TikTok como Yeny compartió el relato de por qué abandonó Valencia, donde vivió seis años, para mudarse a Estados Unidos, y la respuesta sorprendió a muchos: no fue por dinero ni por seguridad, sino por amor a su familia.
En el video, publicado en su canal "viviendo con Yeny", Yeny abre con una pregunta directa: "Por qué me vine a Estados Unidos después de estar seis años viviendo en España". Lo que sigue es un testimonio honesto, sin filtros, que tocó una fibra muy sensible entre la comunidad emigrante cubana.
Su balance de España es agridulce. Por un lado, reconoce abiertamente que la cultura española le encanta: "Vivir en Valencia es muy tranquilo. Es una ciudad súper tranquila, súper amigable. Una ciudad que te acoge desde que llegas." Recuerda con cariño ver a su hija mayor ir sola a la escuela, algo que compara con los tiempos de Cuba pero "con un poquito más de desarrollo".
Pero el mercado laboral fue su gran choque. "Lo único que me chocó de España fue el trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo porque te pedían muchísimo... siempre que ibas a aplicar algún sitio te pedían al menos un año de experiencia", explicó. Trabajó en hostelería, un sector que calificó sin rodeos: "El trabajo de la hostelería es muy mal pago. Se paga muy mal." También trabajó en limpieza y, según sus propias palabras, "en miles de cosas".
Sin embargo, la razón definitiva para cruzar el Atlántico no fue laboral. "Siempre tienes un vacío", admitió Yeny, y ese vacío tenía nombre y apellido: su hermana y sus padres, todos residentes en Estados Unidos. El detonante final llegó con el nacimiento de su segunda hija. "Mi papá hacía ya tres años que no lo veía. Nace Jana y pues me entra más la añoranza de que él conociera a Jana", contó con evidente emoción.
La decisión llegó de forma casi espontánea. "Un día después de regresar de Cuba de vacaciones me viene esa idea así a la cabeza de decirme: yo voy a pedir una visa para los Estados Unidos y que sea lo que Dios quiere", relató. La entrevista consular fue aprobada para toda la familia, y así comenzó una nueva etapa. "Estamos empezando de cero otra vez, pero ilusionados, dando las gracias a Dios todo el tiempo que tenemos a nuestra familia cerca", dijo.
El video desató una ola de identificación en los comentarios. Una usuaria escribió: "Yo vivo hace 29 años en España. Justo en Valencia. Que casualidad. Ahora me he venido aquí a Estados Unidos hace un año y créeme que muero. Que difícil se me está haciendo." Otra usuaria confesó: "Dios mío, voy a cumplir 7 años en España. Es bella, muy bella. Pero lo laboral y lo social me mata."
Varias seguidoras también preguntaron cómo tramitar la visa, y Yeny confirmó en los comentarios que llegó con visa de turismo, prometiendo un video explicativo sobre el proceso. Su historia cobra especial relevancia en el contexto actual, ya que las restricciones migratorias hacia Cuba en Estados Unidos se han endurecido considerablemente, lo que hace cada vez más difícil replicar su camino.
Yeny cerró su video con un mensaje que resonó entre sus seguidores: "El lugar mejor para vivir es el que tu corazón desee. Donde tu alma esté tranquila, donde tú te sientas completa, ese es tu lugar. Así de simple."
Preguntas Frecuentes sobre la Migración de Cubanos y sus Desafíos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Yeny decidió mudarse de España a Estados Unidos?
Yeny decidió mudarse a Estados Unidos principalmente por amor a su familia. Aunque disfrutaba de la cultura española, la dificultad para encontrar trabajo adecuado y el deseo de reunirse con sus padres y hermana en EE.UU. fueron factores determinantes. Además, el nacimiento de su segunda hija intensificó su deseo de que su familia la conociera.
¿Cuáles fueron los principales desafíos laborales que enfrentó Yeny en España?
Yeny encontró dificultades para conseguir trabajo en España debido a la alta demanda de experiencia previa. Aunque trabajó en hostelería y limpieza, mencionó que estos empleos estaban mal pagados y que era complicado encontrar oportunidades laborales que cumplieran sus expectativas.
¿Cómo afecta la separación familiar a los migrantes cubanos?
La separación familiar es uno de los mayores desafíos emocionales para los migrantes cubanos. Muchos, como Yeny, experimentan un vacío emocional al estar lejos de sus seres queridos, lo que a menudo se convierte en un factor crucial al decidir regresar o mudarse a otros países para reunirse con su familia.
¿Cuáles son las razones comunes para que los cubanos emigren o regresen a Cuba?
Las razones para emigrar o regresar a Cuba son diversas, pero a menudo incluyen la búsqueda de un futuro mejor para la familia, la reunificación familiar y la estabilidad emocional. Aunque algunos buscan oportunidades económicas, otros priorizan el bienestar emocional y la cercanía con sus hijos y familiares en Cuba.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a otros países?
Los cubanos enfrentan diversos desafíos al emigrar, como la adaptación cultural, barreras idiomáticas y dificultades laborales. Muchos deben aceptar empleos por debajo de sus calificaciones, enfrentarse a la burocracia y lidiar con la nostalgia por su país de origen y la separación familiar.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.