Madre cubana exige justicia tras muerte de su hijo bajo custodia de ICE en Georgia

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Lourdes González Suárez, madre de Denny Adán González, el cubano de 33 años fallecido el 28 de abril en un centro de detención de migrantes en el estado de Georgia, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., exigió justicia y una investigación «seria y exhaustiva» que esclarezca las circunstancias en las que murió su hijo.

González hizo pública una declaración, enviada a CiberCuba, en la que confesó el profundo dolor por la pérdida de su hijo, al tiempo que pidió se investiguen de forma independiente y transparente los hechos que condujeron al fatídico desenlace, en el Centro de Detención Stewart, en Lumpkin.

«Mi hijo no era un expediente ni un número. Era una persona con sueños, con familia y con un futuro que quedó interrumpido de forma trágica», escribió la madre en su carta. «El dolor que siento es indescriptible. He perdido a mi hijo, y con él una parte de mi vida que jamás podrá recuperarse. Su ausencia ha dejado un vacío profundo e irreparable en nuestra familia».

La madre de Denny Adán reveló que, según la información proporcionada a la familia, el día antes de su fallecimiento ocurrió un incidente dentro del centro con un miembro del personal, tras el cual su hijo fue trasladado a una celda. «Solicito que este hecho sea aclarado de forma completa, transparente e independiente, ya que es fundamental para entender lo sucedido», reclamó.

«Como madre, necesito conocer la verdad. No puedo aceptar incertidumbre ni explicaciones incompletas. Pido una investigación seria y exhaustiva que determine exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias», demandó González. «Detrás de esta muerte hay una familia destruida y muchas preguntas sin respuesta».

También hizo «un llamado al mundo» para que la historia de su hijo «no quede en silencio», y exhortó a las personas a compartir la declaración «no para generar conflicto, sino para que la verdad salga a la luz y para que hechos así no vuelvan a repetirse».



«Ninguna madre debería vivir este dolor», lamentó. «Hoy lloro a mi hijo, y sé que no volveré a abrazarlo, pero lucharé por saber la verdad y para que otras madres sí puedan abrazar a los suyos.

El viernes 1 de mayo, tres días después de la muerte del inmigrante cubano Denny Adán González, ICE emitió un comunicado oficial en el que hizo pública la noticia. El texto señaló la «sospecha» de que la causa de su deceso habría sido suicidio, aunque, a seguidas, acotó que «la causa oficial aún está bajo investigación».

La agencia federal explicó que Denny Adán fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 10:25 p.m. por personal de CoreCivic, la empresa privada que opera el centro; que se utilizó una herramienta de inmovilización y se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Según la nota, los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Webster continuaron los esfuerzos por reanimarlo, pero fue declarado muerto a las 11:11 de la noche, 46 minutos después de ser hallado.

Historia migratoria y arresto de Denny Adán González

Denny Adán Gonzázlez ingresó por primera vez a Estados Unidos en mayo de 2019 por el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, donde fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y declarado inadmisible.

Un juez de inmigración ordenó su deportación a Cuba en diciembre de ese año y fue expulsado en enero de 2020. Sin embargo, reingresó ilegalmente al país en abril de 2022, cuando fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas. Posteriormente, fue liberado bajo supervisión, con orden de reportes periódicos ante ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

El 12 de diciembre de 2025, González fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg, en Charlotte, por cargos de agresión a una mujer y violencia doméstica. ICE presentó una orden de detención migratoria y lo trasladó al Centro Stewart en enero de 2026.

Estadísticas que alarman

La muerte de Denny Adán González es la decimoctava bajo custodia de ICE en lo que va de 2026 y la quinta atribuida a aparente suicidio. Es, además, el tercer cubano en morir bajo custodia de la agencia federal este año, tras Geraldo Lunas Campos —cuya autopsia clasificó su deceso como homicidio por asfixia, contradiciendo la versión oficial de ICE— y Aled Damien Carbonell Betancourt, de 27 años, fallecido en el Centro Federal de Detención de Miami.

Según información de The Guardian citada por Telemundo, Denny Adán sería, presuntamente, la cuarta persona en quitarse la vida en el Centro de Detención Stewart, que tiene un historial documentado de al menos 13 muertes desde 2006.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA el 16 de abril reveló que la tasa de mortalidad en centros de ICE alcanzó niveles históricos: 88.9 muertes por cada 100,000 detenidos en el año fiscal 2026, el nivel más alto en 22 años, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y finales de 2025, según el Instituto Cato.

Reacciones ante una muerte rodeada de interrogantes

Lo expresado por la madre de Denny Adán en su declaración coincide con lo documentado por el investigador Andrew Free, citado por la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR), quien señaló que González se encontraba en confinamiento solitario al momento de su muerte, tras un presunto altercado con un guardia que lo habría dejado inconsciente.

El diario Los Angeles Times dedicó un reportaje al caso del cubano, cuya muerte consideró una «nueva tragedia» que sacude al sistema migratorio de Estados Unidos. El texto llamó la atención sobre el hecho de que Denny Adán «estaba presuntamente en confinamiento solitario al momento de fallecer, una práctica denunciada internacionalmente como tortura».

Amílcar Valencia, director ejecutivo de la organización El Refugio, declaró al periódico que «Stewart Detention Center tiene la reputación de ser uno de los centros de detención más mortales del país» y exigió el cierre del recinto y la rescisión del contrato con CoreCivic.

Por su parte, Priyanka Bhatt, abogada de Project South, afirmó que «la responsabilidad por el número inconcebible de muertes recae en ICE y en la corporación privada de prisiones CoreCivic».