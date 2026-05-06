¿Dany Ome? La mujer del Úniko le tira a cantante cubano por darle like en pleno drama: «Tú estás incomible»

La Titi, pareja del reguetonero cubano El Uniko, encendió las redes sociales durante una directa en la que lanzó una contundente indirecta a un cantante del género urbano, insinuando que este le estaría dando likes y viendo sus historias con intenciones que van más allá del simple chisme, justo en medio de su polémica con El Úniko, padre de sus hijos.

El video, captado por la cuenta @papelencara en Instagram, dura casi tres minutos y muestra a La Titi en un tono desafiante y provocador, sin nombrar directamente al artista, pero dejando pistas que los usuarios no tardaron en descifrar...

«Hay un artista aquí que hace un tiempo para casa, él viene hace rato dándome like, sabiendo que yo soy la esposa del Úniko, cosa que yo nunca le he hecho caso porque todo el mundo sabe que yo vivo enamorada de mi marido», arrancó La Titi en el clip.

Según ella, tras la ruptura, el comportamiento del artista se intensificó: le dio like a una foto suya en la playa y no para de ver sus historias.

«A raíz de esta cosa que nosotros nos separamos, parece que quiere entrar en una destrucción porque ella es destrucción de hombre a hombre», añadió con ironía.

La Titi fue clara en cuanto a sus intenciones: «Yo nunca voy a llegar a estar con ninguno de sus exponentes» y «no me den like, no traten de destruirme al chiquito, porque al final mañana ese es el padre de mi hijo».

También le lanzó un mensaje directo al aludido: «Acuérdate que los tiempos malos no son eternos. Mañana, él se pega, yo misma voy a mandar que te levanten tu pieza».

Entre las pistas que dejó, mencionó que El Uniko no quiso grabar con ese artista «porque no era nadie» y le espetó: «Tú estás incomible, con tantas bariátricas que estás hecho».

Esa referencia a procedimientos para bajar de peso disparó las especulaciones en los comentarios, donde muchos usuarios apuntaron directamente a Dany Ome como el aludido.

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«Bueno yo vengo del perfil de ella y el like es de Dany Ome», escribió un usuario.

El señalamiento cobra fuerza si se considera que Dany Ome perdió más de 34 kilos en 2025 usando inyecciones de Tirzepatida, un proceso que sus seguidores siguieron de cerca y que encajaría con la descripción de La Titi.

El reguetonero cubano de 25 años vive además un momento de auge: celebró su cumpleaños rodeado del reparto el pasado 27 de abril y días antes estrenó «Paciente» junto a Ozuna y Kevincito El 13.

Este nuevo episodio se suma a una semana cargada de polémica para la expareja. El Uniko respondió a La Titi con una canción titulada «(NI + NI -)», con versos como «Tú fuiste la serpiente que me envenenó» y «Quieres volver conmigo y la respuesta es no».

La Titi respondió a esa canción con una frase cargada de ironía: «Bueno, después no llores».

La crisis de pareja estalló públicamente el 30 de abril, cuando La Titi hizo un live acusando a El Uniko de no aportar económicamente al hogar, con frases que se viralizaron de inmediato. La pareja tiene dos hijos en común: Benjamín Nelly y Lincoln Asallam.

En los comentarios del video, las reacciones estuvieron divididas: mientras algunos aplaudieron la actitud de La Titi, muchos la criticaron por incoherencia, señalando que el día anterior hablaba «horrores de su marido» y ahora declaraba estar «muy enamorada de él». «La manera más boba de llamar la atención es esta», escribió una usuaria.