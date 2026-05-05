El Uniko responde a La Titi con dura canción tras exponerlo: “Fuiste la serpiente que me envenenó”

El Uniko lanzó un adelanto musical que encendió las redes sociales de la comunidad cubana, con versos que muchos seguidores interpretan como una respuesta directa a su pareja, La Titi (Elisa), apenas unos días después de que ella lo expusiera públicamente en una transmisión en directo.
El cantante publicó el fragmento en su cuenta de TikTok e Instagram con la descripción «(NI + NI -)», el título de su nuevo tema.
El detonante de la polémica fue un live que La Titi realizó el 30 de abril, en el que arremetió contra el cantante acusándolo de no aportar económicamente al hogar.
La frase que se volvió viral fue: «Tengo que ir a gogocear para darle de comer a los niños, no te mantengo más».
Según comentarios de seguidores en las publicaciones del adelanto, La Titi llevaba más de cinco días haciendo transmisiones en directo hablando del cantante antes de que él respondiera.
La nueva canción llega con un tono dolido pero desafiante, cargado de reproches directos.
Entre las frases más contundentes del adelanto figuran: «Yo confié en ti, por eso fue que viste que le puse esmero», «Te di mi alma, te di mi cariño, yo te lo di todo» y «Tú fuiste la serpiente que me envenenó».
El cierre del fragmento no deja margen a la interpretación: «Que me libré de ti, le doy gracias a Dios. Quieres volver conmigo y la respuesta es no».
El contraste con episodios anteriores no pasó desapercibido para los seguidores. En julio de 2022, El Uniko le dedicó la canción romántica «Mi guerrera» a La Titi con el mensaje: «No solo eres la madre de mis hijos, también eres mi amiga, mi compañera, el amor de mi vida».
En enero de 2023, cuando ella recibió ataques en redes, El Uniko la defendió públicamente con el mensaje: «Haz lo que te dé la gana que yo te respaldo».
La pareja tiene dos hijos: Benjamín Nelly, nacido en abril de 2020, y Lincoln Asallam, nacido en febrero de 2022.
Las reacciones al adelanto fueron inmediatas y divididas.
Algunos aplaudieron la canción con comentarios como «Cuando el uni afinca » o «Palazo de tema», mientras que otros criticaron duramente al cantante.
El comentario con más interacciones señalaba: «Después que vivió de ella y no es capaz de respetar a una mujer que es la madre de sus hijos no por ella si no por el respeto que le debe a sus hijos varones».
La propia La Titi reaccionó en los comentarios de Instagram de @papelencara con la frase «Mi hijo aprende rápido», y luego añadió: «Mamá es mamá aunque los hijos se vayan de casa».
Varios usuarios también especularon con que toda la polémica podría ser estrategia: «Todo es contenido», escribió uno, mientras otro preguntó: «¿Y me pregunto de tantas cosas excelentes que ella hizo por ti, no le vas a sacar un disco completo? ¿O solo te inspiran las desilusiones?»
Lo que comenzó como un conflicto de pareja en transmisiones en directo se trasladó a la música, convirtiendo la ruptura —si es que la hay— en el material más comentado del universo del reggaetón cubano en el exilio.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre El Uniko y La Titi
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué El Uniko lanzó una nueva canción en respuesta a La Titi?
El Uniko lanzó una nueva canción en respuesta a las acusaciones públicas de La Titi, quien lo expuso en un live por no contribuir económicamente al hogar. La canción contiene versos que muchos interpretan como dirigidos a ella, expresando su versión de los hechos en un tono dolido pero desafiante.
¿Qué acusaciones hizo La Titi contra El Uniko?
La Titi acusó a El Uniko de no aportar económicamente al hogar, explicando que ella tenía que "gogocear" para mantener a sus hijos. Esta acusación se hizo pública durante una transmisión en directo, generando una fuerte polémica en las redes sociales.
¿Cómo ha reaccionado el público ante la polémica entre El Uniko y La Titi?
Las reacciones del público han sido divididas. Algunos seguidores aplauden la canción de El Uniko, mientras otros lo critican por no respetar a La Titi, madre de sus hijos. También hay especulaciones de que toda la polémica podría ser una estrategia de contenido para generar atención.
¿Qué comentarios ha hecho La Titi tras el lanzamiento de la nueva canción de El Uniko?
La Titi reaccionó en los comentarios de Instagram de @papelencara con frases como «Mi hijo aprende rápido» y «Mamá es mamá aunque los hijos se vayan de casa». Estas declaraciones sugieren un tono desafiante hacia El Uniko tras el lanzamiento de su nueva canción.
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