Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Dany Ome ha dejado a sus seguidores boquiabiertos tras mostrar los resultados de un proceso de pérdida de peso que ha transformado por completo su imagen. El artista reveló recientemente en sus redes sociales que ha bajado de 356 libras (161.5 kg) a 279.8 libras (127 kg), lo que equivale a una pérdida de más de 34 kilos en pocos meses.

En una historia de Instagram, Dany compartió una imagen de sus pies sobre una báscula digital con la leyenda:

"279.8 - Libras de 356 que tenía cuando empezábamos", celebró el cantante, dejando claro que se encuentra bajo seguimiento médico.

Captura de Instagram / Dany Ome

Un tratamiento moderno y supervisado

La transformación del artista no se debe a dietas rápidas ni a rutinas improvisadas. Dany Ome ha recurrido a un tratamiento médico con inyecciones de Trizepatida, un fármaco de uso reciente que actúa sobre el apetito y el metabolismo. Estos medicamentos, cada vez más utilizados en Estados Unidos, deben aplicarse bajo prescripción y control médico, debido a posibles efectos secundarios y riesgos asociados.

En publicaciones anteriores, el reguetonero ha mostrado fragmentos de su tratamiento, entre ellos videos en los que aparece recibiendo inyecciones en el abdomen como parte de un plan supervisado.

Lo más leído hoy:

La Trizepatida fue aprobada inicialmente para tratar la diabetes tipo 2, pero en los últimos años también se receta en casos de obesidad o sobrepeso. Su uso debe estar limitado a indicaciones médicas, ya que no es un producto de consumo libre.

Compromiso y disciplina

Aunque no ha revelado cuál es su objetivo final de peso, Dany Ome ha dejado claro que está enfocado en mejorar su físico y salud. Más allá del cambio físico, sus publicaciones reflejan a un artista comprometido, agradecido y constante en su transformación.

Su proceso ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde miles de seguidores lo han felicitado por su disciplina y por compartir de forma transparente el detrás de cámaras de su cambio.

Preguntas frecuentes sobre la pérdida de peso de Dany Ome