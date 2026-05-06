William Levy le compuso bella canción a su hija: Así suena «Mi Princesa Valiente»

El actor cubano William Levy sorprendió a sus seguidores con una de las demostraciones de amor paternal más emotivas de su carrera: compartió en Instagram un video con imágenes del cumpleaños número 16 de su hija Kailey, acompañado de una canción que él mismo compuso y tituló «Mi Princesa Valiente».

La publicación acumuló casi 2 millones de reproducciones, más de 369,000 likes y más de 5,800 comentarios en pocos días, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados del actor en redes sociales.

El video recorre imágenes de la gran fiesta de «Dulces 16» que se celebró el 25 de abril, una gala con decoración de lujo: sillas de acrílico transparentes, piso blanco brillante, rosas rojas e iluminación de colores.

Kailey fue la protagonista indiscutible de la noche, luciendo un vestido largo rojo off-shoulder con bordados en lentejuelas y tiara plateada, mientras su madre Elizabeth Gutiérrez acompañó la celebración con un elegante vestido rosa satinado.

La fiesta incluyó bailes de Kailey con ambos padres y con su hermano Christopher Levy, en una celebración que reunió a William Levy y Elizabeth Gutiérrez en un ambiente de cordialidad y afecto familiar.

Pero el gesto que más emocionó al público fue la canción. Levy confirmó personalmente su autoría: «Para los que preguntan… Sí… escribí esta canción para mi Princesa. Llamada 'Mi Princesa Valiente'.»

La letra mezcla ternura cotidiana con orgullo paternal. Uno de los fragmentos más destacados dice: «Y aunque el mundo te ve estrella en la pantalla, yo te sigo viendo en pijama por las salas y la vida se me pone al revés, tu abrazo es el lugar donde siempre pertenezco otra vez.»

Otro verso resume el espíritu de toda la composición: «Porque eres mi princesa valiente, mi carácter en tu frente, mi locura inteligente, mi razón para cambiar.»

Junto al video, Levy escribió un mensaje igualmente conmovedor: «Dicen que el tiempo vuela… pero nadie te prepara para ver a tu hija convertirse en una mujer tan extraordinaria. Ya cumpliste 16 y no solo celebro tu vida, celebro quién eres: tu esencia, tu nobleza, tu manera de mirar el mundo. Nunca dudes de tu valor, porque llevas dentro una grandeza que no tiene límites. Eres, y siempre serás, uno de los regalos más grandes de mi vida.»

Kailey respondió en los comentarios con un sencillo pero significativo: «I love you papi!», mientras que la propia festejada había agradecido días antes a sus padres: «Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡ustedes significan el mundo para mí!»

Los seguidores del actor inundaron la publicación con mensajes de admiración, calificando el gesto como «hermoso» e «inolvidable», y destacando la composición como una muestra auténtica del vínculo entre padre e hija.