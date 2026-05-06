Horóscopo del 2026-05-06 — Plutón retrógrado: La energía que puede sacudir tu vida

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La retrogradación de Plutón en Acuario comienza este 6 de mayo y se extenderá hasta el 16 de octubre, marcando una etapa de profundas transformaciones internas.

Muchas personas sentirán cambios intensos en su forma de ver la vida, mientras afloran miedos, emociones y pensamientos que habían permanecido ocultos por temor al juicio ajeno.

Este tránsito invita a la reflexión, la introspección y la búsqueda espiritual, especialmente bajo la influencia emocional que aún deja la luna llena en Escorpio del pasado 1 de mayo.

Si iniciaste proyectos recientemente, este es el momento ideal para revisar objetivos, mantener las riendas firmes y no pensar en rendirte. Lo bueno está cada vez más cerca. No solo debes confiar y compartir, te toca también aprender a recibir cosas positivas.

Aries

Hoy tienes una energía que no se queda quieta, Aries, y eso es exactamente lo que necesitas para resolver lo que llevas tiempo postergando. Hay una conversación pendiente que si la das hoy puede abrirte un camino que no esperabas. No te guardes lo que piensas: las palabras honestas son tu mejor herramienta en este miércoles. En lo económico, el ingenio vale más que el capital; si te falta uno, sobra el otro. Confía en tus manos, en tu cabeza y en tu capacidad de fajarte con lo que hay. La primavera te está empujando hacia adelante con suavidad pero con fuerza. Alguien que te quiere desde lejos está pensando en ti justo ahora.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Di lo que sientes antes de que el día se cierre.

Tauro

Tauro, este miércoles te invita a soltar un poco el control y dejar que las cosas fluyan por su propio cauce. Has trabajado duro —más de lo que muchos saben— y hoy la luna menguante te recuerda que también toca recibir. Puede llegar una propuesta, una oportunidad o simplemente una noticia que alegre el corazón. En el terreno del dinero, una idea creativa que llevas tiempo guardada merece ver la luz; no la dejes morir en el papel. El amor necesita atención hoy: una llamada, un detalle, una palabra dulce a tiempo hace más que mil promesas. Cuida tu cuerpo también —come bien, bebe agua, descansa lo que puedas. Lo que siembras con paciencia, Tauro, siempre florece.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Recibe con la misma gracia con que das.

Géminis

Tu signo y Mercurio son como dos viejos amigos que se encuentran en el camino, y hoy esa amistad te favorece de lleno, Géminis. Tienes el don de la palabra más afilado que nunca: úsalo para negociar, para convencer, para conectar. Si hay un asunto de negocios o de papeles que resolver, hoy es el día de moverlo. La creatividad también está a tope —si tienes un proyecto a medias, dale aunque sea una horita de tu tiempo y verás cómo avanza. En lo emocional, quizás sientas nostalgia de alguien o de algún lugar; honra ese sentimiento sin quedarte atrapado en él. La primavera te dice que lo nuevo no borra lo viejo, simplemente abre más espacio. Échale pa'lante con lo que tienes.

Número de la suerte: 21 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Tu voz es tu poder: úsala con intención hoy.

Cáncer

Cáncer, el corazón anda sensible hoy y eso no es debilidad —es tu mayor fortaleza. La luna, tu guía de siempre, va menguando con gratitud, y tú la sientes en los huesos: hay algo que quieres agradecer, alguien a quien quieres decirle cuánto vale. No lo dejes para después. El mes trae una energía especial alrededor de quienes nos cuidan y nos han cuidado; si tienes a esa persona cerca, díselo; si está lejos, escríbele aunque sea tres líneas. En lo económico, la constancia de estos últimos tiempos empieza a dar señales de recompensa —no te desesperes, el proceso está avanzando aunque no siempre se vea. Cuida también tu descanso emocional: no todo el mundo merece tu energía hoy.

Número de la suerte: 48 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Dile gracias a quien te ha sostenido sin pedir nada.

Leo

Leo, hoy el escenario es tuyo pero la clave no está en brillar más fuerte sino en conectar más hondo. Mercurio te pide que escuches tanto como hablas, y en esa escucha puede estar la respuesta que andas buscando. En los negocios, una alianza o un acuerdo que parecía dormido puede despertar hoy —estate atento a los mensajes y a las señales. El amor viene con detalles pequeños que significan mucho: no los subestimes. Tu energía física está buena, pero la emocional necesita que te concedas un momento de quietud en algún punto del día. Hay algo que construiste con esfuerzo propio que está a punto de dar frutos; persevera un poco más. Lo que viene viene bueno para ti, Leo.

Número de la suerte: 5 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Escucha hoy el doble de lo que hablas.

Virgo

Virgo, tu mente analítica y Mercurio en el cielo forman hoy un equipo imbatible. Si tienes algo que planificar, calcular o comunicar, las estrellas te dan luz verde. Es un buen día para poner en orden ideas que andaban revueltas y para tomar decisiones que llevas postergando por miedo a equivocarte. En lo económico, el rebusque creativo tiene más premio hoy que la ruta convencional —piensa diferente. Las relaciones a distancia piden un gesto tuyo: no esperes a que el otro dé el primer paso. La salud te pide que no te saltes las comidas ni el descanso por andar resolviendo lo de todos. La luna menguante te recuerda que ya hiciste mucho; hoy también puedes soltar un poco.

Número de la suerte: 62 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Organiza una cosa, pero descansa otra.

Libra

Libra, el equilibrio que tanto buscas hoy llega a través de las palabras y las conversaciones genuinas. Hay alguien en tu vida con quien necesitas hablar de verdad —sin rodeos, sin diplomacia exagerada— y este miércoles tiene la energía perfecta para esa charla. En los asuntos de dinero, una negociación o un acuerdo puede avanzar si tú das el primer paso; no esperes que todo caiga del cielo. El amor está presente y cálido, pero necesita que te bajes un poco de la cabeza y te subas al corazón. La primavera te está floreciendo por dentro aunque no siempre lo notes. Confía en tu criterio hoy, Libra —llevas tiempo dudando y ya es hora de decidir con la seguridad que te mereces.

Número de la suerte: 17 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: La conversación que evitas es la que más te libera.

Escorpio

Escorpio, la luna menguante trabaja contigo hoy para ayudarte a soltar lo que ya no te sirve —una preocupación vieja, un rencor que pesa, una expectativa que nunca se cumplió. Liberar eso es el primer paso para que lo nuevo entre. En el trabajo y los negocios, tu intuición está más fina que nunca: si algo no te huele bien, no lo firmes; si algo te llama, síguelo. Hay una oportunidad de ingreso que puede venir por el lado de la comunicación o de un contacto inesperado. El amor profundo que caracteriza a tu signo hoy encuentra espacio para expresarse —no lo reprimas. Alguien cercano necesita sentir que estás ahí, aunque sea con un mensaje corto y sincero.

Número de la suerte: 39 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Suelta lo que pesa; tus manos necesitan estar libres para lo nuevo.

Sagitario

Sagitario, hoy el horizonte se ve más claro y eso te da energía para seguir caminando. Mercurio activa tu mente viajera y curiosa: puede llegar información, una noticia o una conversación que amplíe tu panorama de una forma que no esperabas. En lo económico, una idea que nació del ingenio puro —de resolver con lo que hay— tiene hoy más potencial que un plan elaborado. El amor a distancia pesa hoy un poco más de lo habitual; escribe, llama, manda un audio. La conexión con los tuyos es tu combustible. Tu salud pide movimiento: sal aunque sea a caminar un rato y deja que el aire fresco de esta primavera te despeje la cabeza. Lo que viene viene bueno, Sagitario —sigue fajado.

Número de la suerte: 28 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Muévete hoy: el cuerpo y el alma te lo agradecerán.

Capricornio

Capricornio, llevas tiempo trabajando con la cabeza baja y las manos firmes, y hoy el cielo reconoce ese esfuerzo silencioso. La energía de este miércoles te favorece para dar un paso concreto en algo que llevas construyendo con paciencia —no es momento de esperar, es momento de actuar. Una conversación de negocios puede abrirte una puerta que estaba entornada; prepárate bien y habla con seguridad. En el amor y la familia, la luna menguante te invita a compartir lo que has cosechado: no todo es material, a veces lo que más necesitan los tuyos es tu tiempo y tu presencia. Cuida el sueño esta noche —el cuerpo trabaja contigo cuando lo tratas bien.

Número de la suerte: 44 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Da un paso concreto hoy; la constancia tiene recompensa.

Acuario

Acuario, tu mente siempre va unos pasos adelante y hoy Mercurio te da alas para que esas ideas aterricen en algo real. Es un día excelente para comunicar un proyecto, proponer algo diferente o simplemente compartir lo que piensas con quien pueda ayudarte a hacerlo realidad. El ingenio es tu capital más grande hoy —no lo subestimes. En lo emocional, puede que sientas el peso de la distancia con alguien que quieres; permítete sentirlo y luego busca la manera de acortarla aunque sea con palabras. La espiritualidad te pide que agradezcas hoy lo que tienes, por pequeño que parezca: en la gratitud hay una fuerza que abre caminos. La primavera es tuya, Acuario.

Número de la suerte: 11 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: Comparte tu idea: guardada no cambia nada.

Piscis

Piscis, hoy el universo te habla en voz baja y tú, que siempre has sabido escuchar lo que otros no oyen, tienes todo para captarlo. La luna menguante trae una energía de gratitud que encaja perfectamente con tu naturaleza generosa —aprovecha para dar las gracias, para reconocer a quien estuvo ahí cuando más lo necesitabas. En lo económico, una solución creativa puede aparecer de donde menos la esperas: mantén los ojos y el corazón abiertos. El amor hoy se expresa mejor con gestos que con grandes palabras. Tu salud emocional pide que pongas límites suaves pero firmes —no puedes cuidar a todos si no te cuidas a ti primero. Hay un camino abriéndose ante ti, Piscis; confía en él aunque todavía no lo veas completo.

Número de la suerte: 56 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Cuídate primero; desde ahí puedes cuidar al mundo.